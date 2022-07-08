Приняты важные изменения для бизнеса — НБУ Сегодня 16:00 — Казна и Политика

С 9 июля 2022 года бизнес сможет покупать валюту и переводить средства по операциям по импорту любой товарной продукции.

Об этом сообщили в НБУ.

Для импорта услуг ограничения на покупку валюты и трансграничные переводы будут сохраняться. Бизнес сможет импортировать только услуги, входящие в перечень, утвержденный постановлением Кабинета министров Украины от 7 июля 2022 года № 761.

По оценкам НБУ, ослабление ограничений для импорта продукции не создаст существенного дополнительного давления на валютный рынок. Ведь к началу июля перечень товаров критического импорта уже содержал около 90% импортируемых до войны товаров.

В то же время улучшатся условия ведения предпринимательской деятельности в Украине, поскольку бизнес получит возможность покупать всю необходимую продукцию для производственного процесса.

Замедление скорости роста импорта в перспективе через возврат пошлин и налогов на импорт и возобновление производства в Украине будет способствовать уменьшению разницы между спросом и предложением на валютном рынке.

Необходимым условием для этого ослабления стало вступление 1 июля в силу закона № 2325-IX, которым возобновляются пошлины и налоги на импорт товаров и услуг.

С 9 июля 2022 г. расширяются сроки расчетов по экспортно-импортным операциям со 120 до 180 дней. Это увеличит возможности украинских предприятий при экспорте и импорте в условиях возникающих из-за войны логистических проблем.

В третьих, для снижения давления на валютном рынке уменьшается с 10 до 2 рабочих дней срок использования купленной для расчетов валюты резидентами с 11 июля 2022 года.

В целях снижения давления на валютном рынке Национальный банк уменьшает с 10 до 2 рабочих дней срок использования купленной для расчетов валюты резидентами с 11 июля 2022 года. Соответствующее ограничение не распространяется, в частности, на покупку валюты:

для проведения резидентами мобилизационных и других мероприятий, определенных законами Украины, регулирующими отношения в сфере обеспечения национальной безопасности и обороны;

государственными органами, уполномоченными согласно законодательству Украины вести оперативно-розыскную, контрразведывательную, разведывательную деятельность или досудебное расследование;

Государственной казначейской службой Украины;

на основании отдельных решений Национального банка, принимаемых на основании обращений Кабинета министров Украины, министерств, Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.