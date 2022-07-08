Приняты важные изменения для бизнеса — НБУ
С 9 июля 2022 года бизнес сможет покупать валюту и переводить средства по операциям по импорту любой товарной продукции.
Об этом сообщили в НБУ.
Для импорта услуг ограничения на покупку валюты и трансграничные переводы будут сохраняться. Бизнес сможет импортировать только услуги, входящие в перечень, утвержденный постановлением Кабинета министров Украины от 7 июля 2022 года № 761.
По оценкам НБУ, ослабление ограничений для импорта продукции не создаст существенного дополнительного давления на валютный рынок. Ведь к началу июля перечень товаров критического импорта уже содержал около 90% импортируемых до войны товаров.
В то же время улучшатся условия ведения предпринимательской деятельности в Украине, поскольку бизнес получит возможность покупать всю необходимую продукцию для производственного процесса.
Замедление скорости роста импорта в перспективе через возврат пошлин и налогов на импорт и возобновление производства в Украине будет способствовать уменьшению разницы между спросом и предложением на валютном рынке.
Необходимым условием для этого ослабления стало вступление 1 июля в силу закона № 2325-IX, которым возобновляются пошлины и налоги на импорт товаров и услуг.
- С 9 июля 2022 г. расширяются сроки расчетов по экспортно-импортным операциям со 120 до 180 дней. Это увеличит возможности украинских предприятий при экспорте и импорте в условиях возникающих из-за войны логистических проблем.
- В третьих, для снижения давления на валютном рынке уменьшается с 10 до 2 рабочих дней срок использования купленной для расчетов валюты резидентами с 11 июля 2022 года.
В целях снижения давления на валютном рынке Национальный банк уменьшает с 10 до 2 рабочих дней срок использования купленной для расчетов валюты резидентами с 11 июля 2022 года. Соответствующее ограничение не распространяется, в частности, на покупку валюты:
- для проведения резидентами мобилизационных и других мероприятий, определенных законами Украины, регулирующими отношения в сфере обеспечения национальной безопасности и обороны;
- государственными органами, уполномоченными согласно законодательству Украины вести оперативно-розыскную, контрразведывательную, разведывательную деятельность или досудебное расследование;
- Государственной казначейской службой Украины;
- на основании отдельных решений Национального банка, принимаемых на основании обращений Кабинета министров Украины, министерств, Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины.
Поделиться новостью