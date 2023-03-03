Правительство привлекло от продажи ОВГЗ с начала полномасштабной войны 353 миллиарда гривен — Finance.ua

Правительство привлекло от продажи ОВГЗ с начала полномасштабной войны 353 миллиарда гривен Сегодня 10:14 — Фондовый рынок

Правительство привлекло от продажи ОВГЗ с начала полномасштабной войны 353 миллиарда гривен

Правительство с начала полномасштабного вторжения россии в Украину привлекло от продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 353 млрд грн в эквиваленте.

«С начала полномасштабной войны до 28 февраля 2023 года правительство Украины привлекло от размещения ОВГЗ на аукционах 238 812,2 млн грн, 2 237,7 млн долл. США и 1 064,2 млн евро. На погашение по внутренним долговым ценным бумагам за аналогичный период направлено 234 499,4 млн грн, 3 140,6 млн долл. США и 662,6 млн евро», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в феврале 2023 года заимствования Министерства финансов на внутреннем долговом рынке на 22 338,4 млн грн (в эквиваленте) превышали его выплаты по облигациям внутреннего государственного займа.

Министерство финансов продолжает повышать ставки по гривневым ОВГЗ. В частности, если в начале октября 2022 года максимальная ставка по гривневым военным ОВГЗ составляла 16% годовых, то в феврале 2023 года она выросла до 19,75% годовых. В течение действия военного положения Министерство финансов повышало также ставки по долларовым ОВГЗ (максимальная ставка — 4,5% годовых) и по военным облигациям, номинированным в евро (максимальная ставка — 3% годовых).

Наибольший объем этих ценных бумаг сконцентрирован банками — первичными дилерами. Вторым по объему является портфель военных облигаций в собственности граждан и бизнеса Украины. Объем военных облигаций внутреннего государственного займа в собственности нерезидентов — 8 289,1 млн грн и 11,3 млн дол. США.

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Укрінформ По материалам:

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