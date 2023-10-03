Правительство привлекло 400 млрд грн через продажу ОВГЗ с начала года — Finance.ua

Правительство привлекло 400 млрд грн через продажу ОВГЗ с начала года Сегодня 19:30 — Фондовый рынок

Правительство привлекло 400 млрд грн через продажу ОВГЗ с начала года

За девять месяцев 2023 года правительство Украины привлекло от размещения ОВГЗ на аукционах 277,8 млн грн, $2,5 млн и 709,3 млн евро. На погашение по внутренним долговым государственным ценным бумагам за этот период направлено 179 млн грн, $2,4 млн и 588 млн евро.

Согласно данным НБУ, в течение января — сентября 2023 заимствование Минфина на внутреннем долговом рынке на 105,6 млн грн в эквиваленте превышали выплаты по облигациям внутреннего государственного займа, в том числе в сентябре — на 7,7 млн ​​грн в эквиваленте.

Роловер вложений в ОВГЗ по итогам девяти месяцев 2023 года составляет 129% по номиналу во всех валютах по текущему официальному курсу.

«В сентябре максимальная доходность ОВГЗ, размещаемых на аукционах, составила в гривне 19,20% годовых, в долларах США — 4,80% годовых, в евро — 3,25% годовых», — сообщают в Нацбанке.

Как уточняется, всего с начала полномасштабной войны до 30 сентября 2023 года (включительно) правительством на первичных аукционах было привлечено 430,2 млн грн, $4,4 млн и 1,6 млн евро, а на погашение по ОВГЗ направлено 392,3 млн грн, $5,2 млн и 1,2 млн евро.

«Наибольший объем этих ценных бумаг по-прежнему сконцентрирован банками — первичными дилерами», — отметили в НБУ и добавили, что вторым по объему является портфель военных облигаций в собственности граждан и бизнеса Украины.

В частности, по состоянию на 1 октября он составлял:

22,3 млн грн, или 26,5% от общего объема приобретенных гривневых военных ОВГЗ (на 1 сентября — 27,3 млн грн, или 33,3%);

$880,4 млн, или 60,8% от общего объема военных ОВГЗ, номинированных в дол. США (на 1 сентября — $984,2 млн, или 66,2%);

97,4 млн евро, или 16,5% от общего объема ОВГЗ, номинированных в евро (на 1 сентября — 95,9 млн евро, или 16,3%).

«Общий портфель военных облигаций в собственности физических и юридических лиц на 1 октября составляет 58,3 млрд грн в эквиваленте по сравнению с 34,5 млрд грн в эквиваленте на 1 января 2023 года», — уточнил регулятор.

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Фінансовий клуб По материалам:

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