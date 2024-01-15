Правительство повысило зарплаты бюджетникам — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Правительство повысило зарплаты бюджетникам

Казна и Политика
89
Правительство повысило зарплаты бюджетникам
Правительство повысило зарплаты бюджетникам
Кабинет Министров повысил с 1 января 2024 года зарплаты бюджетникам из-за роста минимальной зарплаты. Следующее повышение произойдет уже с 1 апреля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление правительства от 12 января 2024 г. № 23.
«Должностные оклады (тарифные ставки) с 1 января 2024 рассчитываются исходя из размера должностного оклада (тарифной ставки) работника 1 тарифного разряда — 3 195 гривен», — говорится в документе.
Читайте также
До этого должностные оклады с 1 декабря 2021 рассчитывались исходя с должностного оклада работника 1-го тарифного разряда в размере 2 893 гривны.
Таким образом, базовый оклад повышен на 10,4%.
Согласно закону о государственном бюджете Украины, с 1 января 2024 года размер минимальной заработной платы вырос с 6700 до 7100 гривен. С 1 апреля минималка вырастет до 8000 гривен.
Читайте также
От минимальной зарплаты зависят должностные оклады (тарифные ставки) работников учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы. После повышения минималки пропорционально растут и зарплаты бюджетников. В правительстве следят за тем, чтобы оклад работника I тарифного разряда Единой тарифной сетки составил 44,5% от минимальной зарплаты.

Справка Finance.ua:

  • по данным Work.ua, в декабре средняя заработная плата выросла на 3% и составила 19 000 грн;
  • Инвестиционный банкир и финансовый эксперт Сергей Фурса считает, что базовый сценарий предполагает продолжение динамики роста доходов в Украине.
  • по данным НБУ, оживление экономики и замедление инфляции способствовали возобновлению роста реальных зарплат со II квартала 2023 года. Реальные зарплаты возобновили рост не только благодаря бюджетным выплатам, но и ресурсам предприятий.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 👛

По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.