Правительство повысило зарплаты бюджетникам — Finance.ua

Правительство повысило зарплаты бюджетникам Сегодня 15:04 — Казна и Политика

Правительство повысило зарплаты бюджетникам

Кабинет Министров повысил с 1 января 2024 года зарплаты бюджетникам из-за роста минимальной зарплаты. Следующее повышение произойдет уже с 1 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление правительства от 12 января 2024 г. № 23

«Должностные оклады (тарифные ставки) с 1 января 2024 рассчитываются исходя из размера должностного оклада (тарифной ставки) работника 1 тарифного разряда — 3 195 гривен», — говорится в документе.

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До этого должностные оклады с 1 декабря 2021 рассчитывались исходя с должностного оклада работника 1-го тарифного разряда в размере 2 893 гривны.

Таким образом, базовый оклад повышен на 10,4%.

Согласно закону о государственном бюджете Украины, с 1 января 2024 года размер минимальной заработной платы вырос с 6700 до 7100 гривен. С 1 апреля минималка вырастет до 8000 гривен.

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От минимальной зарплаты зависят должностные оклады (тарифные ставки) работников учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы. После повышения минималки пропорционально растут и зарплаты бюджетников. В правительстве следят за тем, чтобы оклад работника I тарифного разряда Единой тарифной сетки составил 44,5% от минимальной зарплаты.

Справка Finance.ua:

по данным Work.ua, в декабре средняя заработная плата выросла на 3% и составила 19 000 грн;

Инвестиционный банкир и финансовый эксперт Сергей Фурса считает, что базовый сценарий предполагает продолжение динамики роста доходов в Украине.

по данным НБУ, оживление экономики и замедление инфляции способствовали возобновлению роста реальных зарплат со II квартала 2023 года. Реальные зарплаты возобновили рост не только благодаря бюджетным выплатам, но и ресурсам предприятий.

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