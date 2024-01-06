Правительство Польши подпишет соглашение с фермерами для прекращения блокады границы с Украиной — Rzeczpospolita — Finance.ua
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Правительство Польши подпишет соглашение с фермерами для прекращения блокады границы с Украиной — Rzeczpospolita

Казна и Политика
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Министр сельского хозяйства и развития села Польши Чеслав Секерский в субботу, 6 января, в Жешуве подпишет соглашение с представителями движения «Обманутое село», чтобы те прекратили блокирование пункта пересечения границы с Украиной в Медыке.
Об этом накануне стало известно газете Rzeczpospolita, сообщает «Европейская правда».
Издание утверждает, что Секерский решил предоставить письменные гарантии выполнения трех требований протестующих фермеров: предоставление субсидий на кукурузу, гарантии неповышения налогов и дешевые кредиты.
Относительно субсидий Польша обратилась в Европейскую комиссию, чтобы получить одобрение; отмену повышения налога на 21% должен утвердить польский Сейм; а гарантирование кредитов обеспечат местные органы власти, которые затем получат компенсацию из госбюджета, говорится в материале.
Публично «Обманутое село» также требовало распространить запрет на импорт сельхозпродукции из Украины на дополнительные продукты, такие как мягкие фрукты, сахар, спирт, мед, яблочный концентрат, яйца и мясо птицы.
Хотя об одобрении части требований правительство Польши сообщило аграриям, те требовали письменных гарантий, и именно поэтому Секерский якобы поедет в Жешув в субботу для заключения соглашения. После этого фермеры должны прекратить блокаду.
В то же время источники Rzeczpospolita утверждают, что министр по состоянию на вечер пятницы пока не принял окончательного решения.
Напомним, фермеры из «Обманутого села» начали блокировать переход в Медыке с 23 ноября этого года. 24 декабря они заявили, что приостановят свою акцию протеста до начала января, а в случае выполнения их требований могут ее и не возобновить. Но 4 января блокада все же возобновилась.
В конце декабря в правительстве Украины и Польши согласовали план действий по разблокированию границы.
По материалам:
Економічна Правда
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