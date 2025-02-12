Правительство поддержало изменения в дошкольном образовании: 56 дней отпуска и обновленный перечень должностей — Finance.ua

Правительство поддержало изменения в дошкольном образовании: 56 дней отпуска и обновленный перечень должностей Сегодня 14:38

Правительство поддержало изменения в дошкольном образовании: 56 дней отпуска и обновленный перечень должностей

Кабинет Министров Украины утвердил постановление «О внесении изменений в постановления Кабинета Министров Украины от 14 апреля 1997 г. № 346. и от 14 июня 2000 г. № 963», направленное на исполнение законов Украины «О дошкольном образовании», «Об образовании».

Об этом сообщается на правительственном портале.

Что изменится для педагогов в дошкольных учебных заведениях?

Продолжительность ежегодного отпуска. Теперь все педагогические работники заведений дошкольного образования будут иметь ежегодный основной отпуск продолжительностью 56 календарных дней.

Теперь все педагогические работники заведений дошкольного образования будут иметь ежегодный основной отпуск продолжительностью 56 календарных дней. Обновление перечня должностей педагогических работников. Он дополнен новыми наименованиями.

Как написал представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук, Перечень должностей педагогических и научно-педагогических работников дополнили некоторыми новыми педагогическими должностями, в частности:

заместителя руководителя заведения дошкольного образования по организации образовательного процесса,

руководителя (заведующего) дошкольного подразделения,

руководителя (заведующего) внутреннего структурного подразделения заведения общего среднего образования,

заместителя директора по научному, художественному, спортивному, военному направлению (работы, компоненту) заведения специализированного образования,

ассистента преподавателя и ассистента мастера производственного обучения.

Также нормативно-правовым актом урегулирована терминология по названиям типов учебных заведений, и в перечень педагогических должностей внесены должности, предусмотренные законодательством (например, заместитель директора по научной работе в научном лицее, ассистент преподавателя, ассистент мастера производственного обучения), и определена продолжительность их отпуска.

Справка Finance.ua:

Воспитатели детсадов, являющихся структурными подразделениями школ, также будут получать с 2025 года учительскую тысячу.

Право на получение ежемесячной доплаты получат все педагогические работники школ всех типов, а также центров и структурных подразделений таких заведений — пансионов, дошкольных и внешкольных подразделений коммунальной формы собственности.

Для педагогов дошкольных или внешкольных подразделений школ при начислении доплаты будут применяться нормы на ставку, установленные для таких педагогических работников в учреждениях дошкольного, внешкольного образования.

Ежемесячная доплата составит с января 2025 года 1300 гривен (1000 гривен «на руки»), а с сентября — 2600 гривен (2000 гривен «на руки»).

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