Правительство поддержало изменения в дошкольном образовании: 56 дней отпуска и обновленный перечень должностей — Finance.ua

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Правительство поддержало изменения в дошкольном образовании: 56 дней отпуска и обновленный перечень должностей

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Правительство поддержало изменения в дошкольном образовании: 56 дней отпуска и обновленный перечень должностей
Правительство поддержало изменения в дошкольном образовании: 56 дней отпуска и обновленный перечень должностей
Кабинет Министров Украины утвердил постановление «О внесении изменений в постановления Кабинета Министров Украины от 14 апреля 1997 г. № 346. и от 14 июня 2000 г. № 963», направленное на исполнение законов Украины «О дошкольном образовании», «Об образовании».
Об этом сообщается на правительственном портале.

Что изменится для педагогов в дошкольных учебных заведениях?

  • Продолжительность ежегодного отпуска. Теперь все педагогические работники заведений дошкольного образования будут иметь ежегодный основной отпуск продолжительностью 56 календарных дней.
  • Обновление перечня должностей педагогических работников. Он дополнен новыми наименованиями.
Как написал представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук, Перечень должностей педагогических и научно-педагогических работников дополнили некоторыми новыми педагогическими должностями, в частности:
  • заместителя руководителя заведения дошкольного образования по организации образовательного процесса,
  • руководителя (заведующего) дошкольного подразделения,
  • руководителя (заведующего) внутреннего структурного подразделения заведения общего среднего образования,
  • заместителя директора по научному, художественному, спортивному, военному направлению (работы, компоненту) заведения специализированного образования,
  • ассистента преподавателя и ассистента мастера производственного обучения.
Также нормативно-правовым актом урегулирована терминология по названиям типов учебных заведений, и в перечень педагогических должностей внесены должности, предусмотренные законодательством (например, заместитель директора по научной работе в научном лицее, ассистент преподавателя, ассистент мастера производственного обучения), и определена продолжительность их отпуска.

Справка Finance.ua:

  • Воспитатели детсадов, являющихся структурными подразделениями школ, также будут получать с 2025 года учительскую тысячу.
  • Право на получение ежемесячной доплаты получат все педагогические работники школ всех типов, а также центров и структурных подразделений таких заведений — пансионов, дошкольных и внешкольных подразделений коммунальной формы собственности.
  • Для педагогов дошкольных или внешкольных подразделений школ при начислении доплаты будут применяться нормы на ставку, установленные для таких педагогических работников в учреждениях дошкольного, внешкольного образования.
  • Ежемесячная доплата составит с января 2025 года 1300 гривен (1000 гривен «на руки»), а с сентября — 2600 гривен (2000 гривен «на руки»).
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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