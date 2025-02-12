Правительство поддержало изменения в дошкольном образовании: 56 дней отпуска и обновленный перечень должностей — Finance.ua

Правительство поддержало изменения в дошкольном образовании: 56 дней отпуска и обновленный перечень должностей
Кабинет Министров Украины утвердил постановление «О внесении изменений в постановления Кабинета Министров Украины от 14 апреля 1997 г. № 346. и от 14 июня 2000 г. № 963», направленное на исполнение законов Украины «О дошкольном образовании», «Об образовании».
Об этом сообщается на правительственном портале.
Что изменится для педагогов в дошкольных учебных заведениях?
- Продолжительность ежегодного отпуска. Теперь все педагогические работники заведений дошкольного образования будут иметь ежегодный основной отпуск продолжительностью 56 календарных дней.
- Обновление перечня должностей педагогических работников. Он дополнен новыми наименованиями.
Как написал представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук, Перечень должностей педагогических и научно-педагогических работников дополнили некоторыми новыми педагогическими должностями, в частности:
- заместителя руководителя заведения дошкольного образования по организации образовательного процесса,
- руководителя (заведующего) дошкольного подразделения,
- руководителя (заведующего) внутреннего структурного подразделения заведения общего среднего образования,
- заместителя директора по научному, художественному, спортивному, военному направлению (работы, компоненту) заведения специализированного образования,
- ассистента преподавателя и ассистента мастера производственного обучения.
Также нормативно-правовым актом урегулирована терминология по названиям типов учебных заведений, и в перечень педагогических должностей внесены должности, предусмотренные законодательством (например, заместитель директора по научной работе в научном лицее, ассистент преподавателя, ассистент мастера производственного обучения), и определена продолжительность их отпуска.
Справка Finance.ua:
- Воспитатели детсадов, являющихся структурными подразделениями школ, также будут получать с 2025 года учительскую тысячу.
- Право на получение ежемесячной доплаты получат все педагогические работники школ всех типов, а также центров и структурных подразделений таких заведений — пансионов, дошкольных и внешкольных подразделений коммунальной формы собственности.
- Для педагогов дошкольных или внешкольных подразделений школ при начислении доплаты будут применяться нормы на ставку, установленные для таких педагогических работников в учреждениях дошкольного, внешкольного образования.
- Ежемесячная доплата составит с января 2025 года 1300 гривен (1000 гривен «на руки»), а с сентября — 2600 гривен (2000 гривен «на руки»).
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