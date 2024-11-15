Правительство одобрило выплаты военным, участвующим в операции на Курщине — Finance.ua

Правительство одобрило выплаты военным, участвующим в операции на Курщине
Кабинет Министров на заседании 15 ноября утвердил выплаты военнослужащим, участвующим в боевых действиях на вражеской территории.
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Отныне украинские военные, выполняющие боевые задания в Курской области, будут получать такие же доплаты, как на передовой на территории Украины.
Это означает, что военнослужащие — участники Курской операции, а также полицейские и представители ГСЧС, смогут получить 100 тысяч грн ежемесячной доплаты пропорционально времени участия и еще 70 000 грн за каждые 30 дней выполнения задач.
Право получения этих средств сохраняется при прохождении стационарного лечения или отпуска после тяжелого ранения.
Также предусмотрено, что в случае гибели лиц, исполнявших воинскую обязанность на территории государства-агрессора, членам семьи будет выплачиваться единовременная денежная помощь в размере 15 млн гривен", — добавил Мельничук.
Напомним, недавно стало известно, что российское командование собрало 50 тысяч солдат, в том числе военных из Северной Кореи, для контрнаступления в Курской области. По данным СМИ, лидер россии владимир путин приказал вернуть Курскую область до инаугурации Дональда Трампа.
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