Правительство обязало «Нафтогаз» формировать запасы газа, покупая ресурс у украинских добытчиков — Finance.ua

Правительство обязало «Нафтогаз» формировать запасы газа, покупая ресурс у украинских добытчиков Сегодня 16:32 — Энергетика

Правительство обязало «Нафтогаз» формировать запасы газа, покупая ресурс у украинских добытчиков

Кабинет Министров обязал НАК «Нафтогаз Украины» сформировать запасы природного газа в хранилищах объемом не менее 19 миллиардов кубометров, в том числе за счет покупки добытого на территории Украины природного газа.

Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров, обнародованном на Правительственном портале

В документе отмечается, что правительство внесло соответствующее изменение в политику собственности «Нафтогаза».

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Министерству финансов проработать механизм направления средств, полученных государством от ренты на добычу природного газа, на его закупку у внутренних добытчиков.

По состоянию на 8 августа запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) страны достигли 12,2 млрд куб. м.

В результате российского вторжения использование природного газа в Украине сократилось на 40%.

Економічна Правда По материалам:

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