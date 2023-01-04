«Правительство не отменило Prozorro, правила торгов изменены временно из-за блэкаутов», — министр экономики Юлия Свириденко Сегодня 17:00 — Фондовый рынок

Блэкаут в Украине влияет на проведение аукционов на площадке Prozorro, поэтому правительство решило временно изменить правила электронных торгов, но сами электронные торги будут продолжаться, говорит министр экономики Юлия Свириденко.

С 14 по 20 декабря 306 успешных торгов на Prozorro из 347 были завершены с одним участником. То есть почти 90% за этот период составил процент проведенных с одним участником торгов. Правительство своим последним решением не отменило Prozorro, а лишь временно изменило правила. Об этом на своей странице в сети Фейсбук пишет первый вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко.

«Были изменены правила электронных торгов: выигрывает тот, кто даст наименьшую цену при подаче первого предложения. Мы пошли на этот шаг по просьбам участников: ведь на подачу первого предложения у них есть 7 дней, а для ставки на понижение в аукционе — 2-3 минуты. И из-за блэкаута предприниматели часто не могут участвовать в торгах. Это решение принято временно — на 6 месяцев. Соответствующие изменения в процедуре закупок могут быть пересмотрены, как только ситуация с электричеством стабилизируется», — сообщила Юлия Свириденко.

По ее словам, согласно Директиве 2014/24/ЕС от 26 февраля 2014 года о государственных закупках, применение аукциона во время проведения процедур закупок не является обязательным. «Также, согласно рекомендациям Всемирного Банка, Prozorro уже приступила к реализации механизма, когда заказчик при объявлении тендера определяет, нужен ли ему аукцион во время открытых торгов», — пояснила министр экономики.

Напомним, из-за постоянных обстрелов со стороны россии объектов энергетической инфраструктуры не все участники торгов в системе электронных закупок Prozorro имеют возможность участвовать в электронных аукционах. В этой связи Кабинет Министров Украины временно изменил правила проведения торгов.

ТСН По материалам:

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