Правительство направило более 1,6 млрд грн на инвестиционные проекты в медицине — Finance.ua

Правительство направило более 1,6 млрд грн на инвестиционные проекты в медицине Сегодня 17:32

Правительство направило более 1,6 млрд грн на инвестиционные проекты в медицине

Кабинет Министров Украины утвердил распределение субвенции местным бюджетам в размере 1 млрд 658 млн гривен для финансирования публичных инвестиционных проектов в медицинской отрасли.

Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

«Произведено распределение субвенции в сумме 1 млрд 658 млн 254,5 тыс. гривен из государственного бюджета местным бюджетам на реализацию публичных инвестиционных проектов в сфере здравоохранения», — говорится в сообщении.

Утверждены также порядок и условия предоставления этой субвенции.

Напомним, 14 марта Кабинет Министров перераспределил расходы государственного бюджета в пределах бюджетных назначений, предусмотренных Министерству развития общин и территорий на 2025 год.

Отмечается, что правительство снизило объем предоставления кредита из государственного бюджета по программе «Развитие городской инфраструктуры, развитие системы водоснабжения и водоотвода в г. Николаеве, реконструкция и развитие системы коммунального водного хозяйства. Черновцы» на 87 888,4 тыс. грн.

В то же время на такую ​​же сумму увеличен объем расходов развития по программе «Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на восстановление объектов критической инфраструктуры в рамках совместного с Международным банком реконструкции и развития проекта «Проект развития городской инфраструктуры — 2».

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.