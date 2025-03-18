Правительство направило более 1,6 млрд грн на инвестиционные проекты в медицине — Finance.ua
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Правительство направило более 1,6 млрд грн на инвестиционные проекты в медицине

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Правительство направило более 1,6 млрд грн на инвестиционные проекты в медицине
Правительство направило более 1,6 млрд грн на инвестиционные проекты в медицине
Кабинет Министров Украины утвердил распределение субвенции местным бюджетам в размере 1 млрд 658 млн гривен для финансирования публичных инвестиционных проектов в медицинской отрасли.
Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
«Произведено распределение субвенции в сумме 1 млрд 658 млн 254,5 тыс. гривен из государственного бюджета местным бюджетам на реализацию публичных инвестиционных проектов в сфере здравоохранения», — говорится в сообщении.
Утверждены также порядок и условия предоставления этой субвенции.
Напомним, 14 марта Кабинет Министров перераспределил расходы государственного бюджета в пределах бюджетных назначений, предусмотренных Министерству развития общин и территорий на 2025 год.
Отмечается, что правительство снизило объем предоставления кредита из государственного бюджета по программе «Развитие городской инфраструктуры, развитие системы водоснабжения и водоотвода в г. Николаеве, реконструкция и развитие системы коммунального водного хозяйства. Черновцы» на 87 888,4 тыс. грн.
В то же время на такую ​​же сумму увеличен объем расходов развития по программе «Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на восстановление объектов критической инфраструктуры в рамках совместного с Международным банком реконструкции и развития проекта «Проект развития городской инфраструктуры — 2».
По материалам:
Укрінформ
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