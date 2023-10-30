Правительство изменило правила экспорта аграрной продукции — Finance.ua

Правительство изменило правила экспорта аграрной продукции Сегодня 10:45 — Аграрный рынок

Правительство изменило правила экспорта аграрной продукции

Кабинет Министров Украины принял решение об изменении правил/процедуры экспорта аграрной продукции.

Об этом сообщает Украинская зерновая ассоциация.

В течение 10 суток будут отработаны детали обновленной процедуры экспорта, предусматривающие борьбу с теневым рынком и невозврат валютной выручки в страну.

Что меняют

Компаниям, занимающимся экспортом агропродукции, нужно будет встать на учет в государственном аграрном реестре (ГАР).

Верификация в ГАР будет происходить при наличии свидетельства о налогоплательщике по состоянию на 23 февраля 2022 года и сейчас.

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Компаниям также нужно не иметь просроченного возврата валютной выручки. Иначе экспортеру придется получать лицензию на экспорт агропродукции.

Еще одним нововведением будет изменение процедуры возврата НДС экспортерам, которое будет происходить только после возврата валютной выручки экспортером. Срок возврата выручки уменьшен со 180 до 90 дней.

Кроме того, Нацбанк запретит закрывать счета до снятия валютного контроля.

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Українська зернова асоціація По материалам:

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