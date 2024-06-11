Правительство готовит предложения о повышении определенных налогов — Finance.ua

Правительство готовит предложения о повышении определенных налогов Сегодня 09:03 — Казна и Политика

Правительство готовит предложения о повышении определенных налогов

Кабинет Министров готовит предложения по повышению налогов. Пока не известно, какими будут новые ставки НДС и военного сбора.

Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов и налоговой политики Даниил Гетманцев в интервью «Телеграфу».

По словам народного депутата, говорить о цифрах можно будет, когда Кабмин их сформирует. Сейчас правительство ничего не давало в парламент, поэтому «пока нечего обсуждать».

Гетманцев заявил, что считает решение о повышении налогов плохим для экономики, особенно когда потенциал для ее восстановления слаб. В то же время парламентарий заметил: «Но, когда мы выбираем между жизнью и деньгами, то, безусловно, мы выбираем жизнь. Поэтому мы вынуждены будем наверняка это решение принимать».

Он продолжил: «Если нечем будет финансировать армию, не будет снарядов, не будет оружия — россияне будут под нашей столицей, например. Или мы — чтобы этого не допустить — все же повысим налоги, и так все вместе за свой счет профинансируем эти снаряды».

Как отметил депутат, решение по налогам усилило бы необходимость детенизации и повышения эффективности военных расходов и контроля за их расходованием.

Справка Finance.ua:

Национальная стратегия доходов на первом этапе не предусматривала повышения налогов, но необходимость обеспечивать военных и связанное с этим давление на бюджет «должно иметь ответ», заявлял ранее министр финансов Сергей Марченко;

окончательные параметры повышения военного сбора и налога на добавленную стоимость (НДС) будут известны после июня, активная работа над повышением налогов может начаться в июле;

Гетманцев ранее говорил, что на финансирование украинской армии нужно дополнительно не менее 300 млрд гривен, их невозможно обеспечить, обходя основные налоги;

Премьер-министр Денис Шмыгаль 7 июня сообщил, что правительство Украины пока не обсуждает вопрос повышения налогов.



hromadske По материалам:

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