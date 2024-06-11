Правительство готовит предложения о повышении определенных налогов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Правительство готовит предложения о повышении определенных налогов

Казна и Политика
1
Правительство готовит предложения о повышении определенных налогов
Правительство готовит предложения о повышении определенных налогов
Кабинет Министров готовит предложения по повышению налогов. Пока не известно, какими будут новые ставки НДС и военного сбора.
Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов и налоговой политики Даниил Гетманцев в интервью «Телеграфу».
По словам народного депутата, говорить о цифрах можно будет, когда Кабмин их сформирует. Сейчас правительство ничего не давало в парламент, поэтому «пока нечего обсуждать».
Читайте также
Гетманцев заявил, что считает решение о повышении налогов плохим для экономики, особенно когда потенциал для ее восстановления слаб. В то же время парламентарий заметил: «Но, когда мы выбираем между жизнью и деньгами, то, безусловно, мы выбираем жизнь. Поэтому мы вынуждены будем наверняка это решение принимать».
Он продолжил: «Если нечем будет финансировать армию, не будет снарядов, не будет оружия — россияне будут под нашей столицей, например. Или мы — чтобы этого не допустить — все же повысим налоги, и так все вместе за свой счет профинансируем эти снаряды».
Как отметил депутат, решение по налогам усилило бы необходимость детенизации и повышения эффективности военных расходов и контроля за их расходованием.

Справка Finance.ua:

  • Национальная стратегия доходов на первом этапе не предусматривала повышения налогов, но необходимость обеспечивать военных и связанное с этим давление на бюджет «должно иметь ответ», заявлял ранее министр финансов Сергей Марченко;
  • окончательные параметры повышения военного сбора и налога на добавленную стоимость (НДС) будут известны после июня, активная работа над повышением налогов может начаться в июле;
  • Гетманцев ранее говорил, что на финансирование украинской армии нужно дополнительно не менее 300 млрд гривен, их невозможно обеспечить, обходя основные налоги;
  • Премьер-министр Денис Шмыгаль 7 июня сообщил, что правительство Украины пока не обсуждает вопрос повышения налогов.
По материалам:
hromadske
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.