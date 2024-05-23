Правительство обсуждает вопросы повышения налогов, — СМИ — Finance.ua
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Правительство обсуждает вопросы повышения налогов, — СМИ

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Правительство обсуждает вопросы повышения налогов, — СМИ
Правительство обсуждает вопросы повышения налогов, — СМИ
Из-за увеличения финансирования на военные нужды в правительстве обсуждается повышение ставок военного сбора и налога на добавленную стоимость (НДС).
Об этом сообщает издание Forbes Ukraine со ссылкой на собеседников в правительстве и Верховной Раде.
Министр финансов Сергей Марченко оценил бюджетный разрыв из-за военных расходов в 5 млрд долларов или 200 млрд грн. Вместе с тем другие собеседники издания оценивают потребности бюджета в 400−500 млрд грн.

Каких ставок ожидать

«Военный сбор в правительстве планируют повысить с 1,5% до 5%, говорят трое депутатов Рады. Аналогичную ставку налога в 5% могут ввести и для ФЛП, утверждают два депутата из финансово-экономического блока», — пишет издание.
В то же время, об уровне повышения НДС еще идут дискуссии. Вероятное повышение — на 2−3%.
«Изменения не являются финальными, дискуссия по ним еще идет», — отмечает Forbes.
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Что это даст

  • По расчетам Forbes, повышение ставки военного сбора с 1,5 до 5% для наемных работников (без учета возможного введения военного сбора для ФЛП) может принести бюджету дополнительно 90−100 млрд грн в год.
  • Повышение ставки НДС на 1% даст около 40 млрд грн дополнительных годовых доходов. При повышении НДС на 2−3% доходы в бюджет могут вырасти на 70−120 млрд грн.
В Раду соответствующий законопроект может попасть в конце июня — начале июля. Если документ будет принят быстро, то обновленные ставки заработают не ранее сентября.
По материалам:
Економічна Правда
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