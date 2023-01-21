Появились подробности об обновленном купе Mercedes CLA (фото) — Finance.ua

Появились подробности об обновленном купе Mercedes CLA (фото) 21.01.2023, 00:49 — Фондовый рынок

Компания Mercedes представила обновленную версию своей модели CLA. Глобальные продажи новинки стартуют летом 2023 года.

Внешне четырехдверное купе изменилось минимально. Так, изменился рисунок светодиодных фар, которые теперь входят в стандартное оснащение. Обновилась передняя решетка и бампер, а сзади появился новый диффузор. Кроме того, для CLA производитель предлагает эксклюзивный синий цвет, недоступный для других моделей марки.

Рулевое колесо теперь уже в стандартной комплектации обшито кожей Nappa. Кроме того, стандартными стали и два дисплея диагональю 10,25 дюйма: первый выполняет функцию приборного щитка, второй отвечает за мультимедиа.

Сама мультимедийная система тоже обновилась, а также новую прошивку получили системы помощи водителю.

Технические изменения минимальны и относятся исключительно к «мягкому» гибридному приводу, работающему под напряжением 48 вольт. Фактически это продвинутая система start/stop, которая глушит мотор при коротких остановках, накапливает энергию торможения, а при ускорении добавляет 13 лошадиных сил.

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