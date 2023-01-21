Появились подробности об обновленном купе Mercedes CLA (фото) — Finance.ua
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Появились подробности об обновленном купе Mercedes CLA (фото)

Фондовый рынок
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Компания Mercedes представила обновленную версию своей модели CLA. Глобальные продажи новинки стартуют летом 2023 года.
Появились подробности об обновленном купе Mercedes CLA (фото)
Внешне четырехдверное купе изменилось минимально. Так, изменился рисунок светодиодных фар, которые теперь входят в стандартное оснащение. Обновилась передняя решетка и бампер, а сзади появился новый диффузор. Кроме того, для CLA производитель предлагает эксклюзивный синий цвет, недоступный для других моделей марки.
Рулевое колесо теперь уже в стандартной комплектации обшито кожей Nappa. Кроме того, стандартными стали и два дисплея диагональю 10,25 дюйма: первый выполняет функцию приборного щитка, второй отвечает за мультимедиа.
Сама мультимедийная система тоже обновилась, а также новую прошивку получили системы помощи водителю.
Технические изменения минимальны и относятся исключительно к «мягкому» гибридному приводу, работающему под напряжением 48 вольт. Фактически это продвинутая система start/stop, которая глушит мотор при коротких остановках, накапливает энергию торможения, а при ускорении добавляет 13 лошадиных сил.
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По материалам:
mmr.ua
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