Появились подробности о новом Mercedes-Benz C 300 (фото) — Finance.ua

Появились подробности о новом Mercedes-Benz C 300 (фото) Вчера 01:02 — Технологии&Авто

Mercedes-Benz C 300 2022 года выпуска больше похож на S-класс, чем любой из его предшественников. Наряду с новой комплектацией автомобиль получил совершенно новый интерьер и экстерьер.

Новый C 300 поставляется в трех разных комплектациях, но все они имеют один и тот же двигатель и трансмиссию. Речь идет о 255-сильном агрегате с 399 Нм крутящего момента.

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Эксперты от издания carscoops протестировали автомобиль и заявили, что он настолько надежен, насколько могли бы пожелать поклонники модели.

Эксперты также поделились, что они не ощутили ухудшения качества по сравнению с более подержанными автомобилями бренда.

Для C 300 добавили такие системы, как Active Blind-Spot Assist, Active Emergence Stop Assist, Active Lane-Change Assist, Active Lane-Keeping Assist, Active Speed Limit Assist и многое другое.

Как отмечается, по сравнению со старыми моделями Mercedes-Benz новинку значительно усовершенствовали.

Сроки появления авто пока не разглашают.

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