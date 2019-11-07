Производитель «Мерседесов» уволит 1 100 менеджеров

Немецкий концерн Daimler AG, которому принадлежит компания Mercedes-Benz, планирует уволить по всему миру 1 100 офисных работников, сообщает Bloomberg. Это примерно 10% всех менеджеров этого автогиганта.

Несколько месяцев назад главой концерна Daimler стал Ола Каллениус. Он сразу же пообещал значительно снизить затраты, и свое обещание выполняет. Увольнение 10% менеджеров – часть плана по снижению затрат.

Представители профсоюзов признают, что Daimler нуждается в снижении затрат, учитывая, что ему предстоит переход на выпуск электромобилей и автомобилей с автономной системой вождения. При этом профсоюзы говорят, что все, кого уволят, должны получить хорошую компенсацию.

Нужно отметить, что ранее Daimler подписал трудовой договор с профсоюзами, по которому он не имеет право принудительно увольнять сотрудников. Действие договора рассчитано до 2030 года. Видимо, боссы этого концерна и профсоюзы уже достигли договоренностей об условиях сокращения менеджеров.

За последние несколько недель продажи автомобилей Mercedes-Benz немного увеличились. Однако, спрос на коммерческие машины Daimler снижается. В ближайшие дни Ола Каллениус встретится с инвесторами, и представит им свое видение развития концерна.