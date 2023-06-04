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Появились первые в мире смартфоны с "немерцающими" экранами

Фондовый рынок
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Появились первые в мире смартфоны с &quot;немерцающими&quot; экранами
Появились первые в мире смартфоны с "немерцающими" экранами
Китайская компания Honor представила новые смартфоны Honor 90 и 90 Pro. Дизайн у них традиционно на любителя, зато обе модели получили основную камеру на 200 Мп и экран с рекордным значением ШИМ — 3840 Гц.
Главная особенность обоих смартфонов — немерцающие OLED-экраны, от которых не болят глаза даже у самых чувствительных к ШИМу людей. Иными словами, это самые безопасные смартфоны для глаз. В этом плане Honor 90 превзошел Galaxy S23 Ultra и iPhone 14 Pro.
Характеристики следующие:
  • Базовый Honor 90 оснащен 6,7-дюймовым AMOLED-экраном с частотой 120 Гц, субфлагманским чипом Snapdragon 7 Gen 1, 16+512 ГБ памятью в топе и батареей на 5000 мАч с зарядкой 66 Вт. Камеры: основная Samsung HP3 на 200 Мп, ширина 12 Мп, датчик глубины 2 Мп, фронтальная 50 Мп
  • Honor 90 Pro выглядит интереснее в результате увеличенного до 6.8 дюйма экрана, флагманского процессора Snapdragon 8+ Gen 1 и быстрой зарядки 90 Вт. Лучше у него и камеры: 200+12+32 Мп, которые включают двойную фронталку с автофокусом в виде овального выреза.
Отличить базовую от Pro-версии очень просто. У младшей круглые блоки камер, у «прошки» — восьмиугольные. Различается и диагональ. Аппараты получили дисплеи с округлениями по краям.
По материалам:
УНІАН
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