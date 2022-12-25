Появились изображения нового пикапа Subaru (Фото) — Finance.ua

Появились изображения нового пикапа Subaru (Фото) 25.12.2022, 00:00 — Технологии&Авто

Независимый художник Теоттлот представил первые рендеры новейшего пикапа Subaru Crosstrek Baja. Сам японский производитель не имеет к этим эскизам никакого отношения.

Автор рендеров взял на себя задачу виртуально модифицировать и растянуть Subaru Crosstrek. На самом деле получился довольно интересный проект, но не без спорных моментов. Так, у многих возникли вопросы к грузовой платформе, которая кажется слишком плоской.

Переднюю часть пикапа украшают решетки радиатора в форме многогранника с большим узором. По центру расположен логотип марки, по бокам которого виднеется пара идущих в стороны лучей.

На крыше нашлось место для рейлингов, а задний бампер получил удобную подножку для легкого доступа к грузовому отсеку.

В Украине модельный ряд Subaru представлен такими моделями как Forester, Outback, XV и WRX STI.

Напомним, Subaru Solterra получила максимальную оценку в 5 звезд в тесте безопасности Euro NCAP в 2022 году.

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