Повышения тарифа на электроэнергию для населения с 1 января не будет — разъяснение Сегодня 15:00 — Энергетика

Повышения тарифа на электроэнергию для населения с 1 января не будет — разъяснение

Как сообщает Министерство энергетики, сегодня ряд СМИ и телеграм-каналов распространили недостоверную информацию о якобы повышении тарифа на электроэнергию для населения с 1 января 2024 года, ссылаясь в своих сообщениях на интервью главы НКРЭКУ Константина Ущаповского.

публично опровергла информацию. Однако сам спикер не делал таких утверждений в своем интервью. НКРЭКУинформацию.

В свою очередь Минэнерго просит быть внимательными и не искажать информацию, особенно в таких важных и чувствительных для населения вопросах, как повышение тарифов.

«Против Украины ведет войну коварный и сильный враг. Это противостояние происходит повсюду: на поле боя, в экономике, энергетике, в информационном пространстве. Поэтому недостоверная информация об отключении света, неготовности энергосистемы к зиме или о повышении тарифов постоянно распространяется россиянами в нашем информационном пространстве. Их цель — посеять страх, панику, уменьшить веру общества в Победу и, как следствие, — ослабить всю страну и нашу способность противостоять врагу», — сказано в сообщении.

Минэнерго официально сообщает, что повышение тарифов для населения пока не предвидится.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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