Повышение налогов во время войны для наполнения бюджета: что думают украинцы — Finance.ua

Повышение налогов во время войны для наполнения бюджета: что думают украинцы
Большинство украинцев считают нецелесообразным повышение налогов и считают, что такое повышение, если оно произойдет, может привести к росту нелегального рынка продукции.
Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.
Размышляя о принципах налоговой политики в Украине, большинство респондентов (52%) склоняются к мнению, что оно должно соответствовать подходам к налогообложению, введенным в ЕС. Причем 35% опрошенных считают, что это должно произойти после обретения Украиной полноправного членства в ЕС, а 17% — это должно происходить еще до присоединения Украины к ЕС.
Более четверти опрошенных (29%) считают, что украинская налоговая политика не должна соответствовать подходам ЕС. Остальные опрошенные затруднились с ответом.
В региональном измерении наиболее часто поддерживают соответствие украинской налоговой политики европейским подходам жители Западного региона. Среди них 21% считают, что украинская налоговая политика должна соответствовать подходам Европейского Союза еще до вступления Украины в ЕС, а 38% — что после приобретения полноправного членства, и 22% не считают, что такое соответствие нужно.
В Центральном и Южном регионах по 13% считают, что украинская налоговая политика должна соответствовать подходам Европейского Союза еще до вступления Украины в ЕС и по 39% — после приобретения полноправного членства.
Около трети опрошенных в каждом регионе не считают, что украинская налоговая политика должна соответствовать подходам ЕС.
Меньше половины опрошенных в Восточном регионе считают, что налоговая политика в Украине должна соответствовать подходам ЕС (22% считают, что это должно произойти еще до вступления Украины в ЕС, а 20% — что после). 27% респондентов в этом регионе не считают, что украинская налоговая политика должна отвечать подходам ЕС.
В то же время почти треть опрошенных (31%) затруднились ответить на вопрос, что значительно больше, чем в других регионах (до 20%).
По возрастному признаку отличается старшая возрастная группа (респонденты от 60 лет). Ее представители реже, чем представители других возрастов, считают, что налоговая политика в Украине должна соответствовать подходам ЕС до вступления или после вступления Украины в это объединение (42%). Не считают, что украинская налоговая политика должна соответствовать подходам ЕС, 34% представителей этой возрастной группы.
Большинство респондентов других возрастов (55−57%) считают, что налоговая политика в Украине должна соответствовать подходам ЕС до вступления или после вступления Украины в Евросоюз. Противоположного мнения придерживаются около четверти представителей остальных возрастов.
Большинство граждан Украины (58%) считают нецелесообразным повышение налогов.
Четверть опрошенных (25.5%) считают, что повышение налогов следует осуществить, но постепенно, чтобы сбалансировать потребность государства в дополнительных поступлениях и ограниченную покупательную способность населения. И только 4,5% респондентов уверены, что повышение налогов должно происходить оперативно, чтобы обеспечить максимальные поступления в государственный бюджет в короткий период времени.
Остальные опрошенные затруднились с ответом. Различия в распределении ответов на этот вопрос среди разных групп респондентов являются либо статистически не значимыми, либо небольшими, даже при статистической значимости.
Две трети опрошенных (67,5%) считают, что повышение налогов будет способствовать росту нелегального рынка продукции, на которую повышены налоги, 12% респондентов не согласны с таким мнением. Остальные опрошенные затруднились с ответом. Ответы на этот вопрос несколько отличаются среди городского и сельского населения.
Напомним, в финансовом комитете Верховной Рады в ближайшее время ожидают от Кабмина предложения по ставкам отдельных налогов с целью наполнения бюджета.
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