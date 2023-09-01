Поврежденные россией школы перестроят по новым стандартам — Finance.ua

Поврежденные россией школы перестроят по новым стандартам Сегодня 21:30 — Казна и Политика

Поврежденные россией школы перестроят по новым стандартам

До сентября 2024 года поврежденные из-за российской агрессии школы пройдут архитектурную трансформацию и будут перестроены под ценности Новой украинской школы.

Об этом шла речь во время международного воркшопа по восстановлению школ, который состоялся в Киеве.

Трехдневный воркшоп в Киеве, организованный украинским урбан-бюро Big City Lab, является первым этапом проекта по восстановлению поврежденных войной школ.

По итогам проведенных встреч эксперты сформируют концепции, которые будут переданы МОН для дальнейшей проработки, а затем распространения на сотни школ по всей стране.

В ходе происшествия архитекторы посетили типовые школы в Киевской области. На их основе будут разработаны решения для реконструкции старых советских образовательных учреждений и восстановления разрушенных войной школ по всей стране. Архитектурная трансформация образовательных учреждений подразумевает современный дизайн, наличие укрытий, создание безопасных функциональных пространств для обучения и коммуникации детей.

По итогам проведенных встреч эксперты сформируют концепции, которые будут переданы МОН для дальнейшей проработки, а затем распространения на сотни школ по всей стране.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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