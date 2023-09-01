Поврежденные россией школы перестроят по новым стандартам — Finance.ua

Поврежденные россией школы перестроят по новым стандартам
До сентября 2024 года поврежденные из-за российской агрессии школы пройдут архитектурную трансформацию и будут перестроены под ценности Новой украинской школы.
Об этом шла речь во время международного воркшопа по восстановлению школ, который состоялся в Киеве.
Трехдневный воркшоп в Киеве, организованный украинским урбан-бюро Big City Lab, является первым этапом проекта по восстановлению поврежденных войной школ.
Читайте также: Сколько стоят хобби для ребенка?
По итогам проведенных встреч эксперты сформируют концепции, которые будут переданы МОН для дальнейшей проработки, а затем распространения на сотни школ по всей стране.
В ходе происшествия архитекторы посетили типовые школы в Киевской области. На их основе будут разработаны решения для реконструкции старых советских образовательных учреждений и восстановления разрушенных войной школ по всей стране. Архитектурная трансформация образовательных учреждений подразумевает современный дизайн, наличие укрытий, создание безопасных функциональных пространств для обучения и коммуникации детей.
По итогам проведенных встреч эксперты сформируют концепции, которые будут переданы МОН для дальнейшей проработки, а затем распространения на сотни школ по всей стране.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поделиться новостью