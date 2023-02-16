Повестки в суд стали отправлять через Viber — Finance.ua
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Повестки в суд стали отправлять через Viber

Казна и Политика
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Повестки в суд стали отправлять через Viber
Повестки в суд стали отправлять через Viber
В среду, 15 февраля, в Украине начали отправлять повестки и вызовы через Viber.
Об этом сообщает Государственная судебная администрация Украины.
«С 15 февраля 2023 года в дополнение к уже традиционным SMS-сообщениям реализована возможность отправки повесток и вызовов с помощью мессенджера Viber», — говорится в сообщении.
Реализация этой инициативы направлена в первую очередь на экономию средств бюджета.
«Средняя стоимость отправки одной повестки для суда будет значительно ниже, поскольку для отправки одной повестки с помощью Viber требуется только одно сообщение», — пояснили в судебной администрации.
Алгоритм действий:
  • по умолчанию система документооборота пытается отправить повестку через мессенджер, в случае невозможности такой отправки повестка отправляется как SMS.
«С 00:01 до 12:00 15 февраля на мессенджер Viber доставлено 60% повесток — из тех, которые с согласия участников судебного процесса направляются в виде электронных сообщений. Благодаря этому, за первые полдня работы нового сервиса экономия для судов (а значит, и для госбюджета) более 5 тыс. грн или 42%. Возможно, цифры пока не слишком впечатляющие, но это только начало», — добавили в администрации.
Отмечается, что все повестки, которые 15 февраля за полдня были доставлены в виде электронных сообщений, отправить регулярной почтой, это обошлось бы бюджету в 23 раза дороже, и вместо 7 тыс. грн это стоило бы 160 тыс. грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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