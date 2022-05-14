Потребление электроэнергии в Украине во время войны упало более чем на треть — Шмыгаль

Сегодня 04:43 — Энергетика

Потребление электроэнергии в Украине во время войны упало более чем на треть — Шмыгаль

Украина на сегодняшний день имеет профицит электроэнергии, поскольку во время войны ее потребление упало на более чем 35%.

Как сообщает Правительственный портал, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время онлайн-встречи с исполнительным вице-президентом Европейской комиссии по Европейскому зеленому курсу Франсом Тиммермансом.

По словам главы правительства, в таких условиях экспорт украинской электроэнергии в европейские страны станет хорошей поддержкой отечественной экономики.

Также Шмыгаль подчеркнул, что целью Украины является движение в направлении зеленой экономики, поэтому наше государство намерено восстанавливать инфраструктуру в соответствии со стандартами ЕС.

«На сегодняшний день доля зеленой энергетики в Украине составляет 17%. Мы будем продолжать реализовывать стратегию по ее увеличению. После окончания войны мы хотели бы развивать энергетическую систему в Украине в соответствии с „зелеными“ стандартами ЕС. С учетом этого разрабатываем План восстановления», — цитирует премьера его пресс-служба.

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