Потребление электроэнергии в Украине снизилось на 6% - «Укрэнерго» — Finance.ua

Потребление электроэнергии в Украине снизилось на 6% - «Укрэнерго» Сегодня 12:49 — Энергетика

Потребление электроэнергии в Украине снизилось на 6% - «Укрэнерго»

На утро 25 июля потребление электроэнергии в Украине на 6% меньше его прогнозируемого уровня (без учета ограничений) на утро четверга, 18 июля.

Об этом сообщили в пресс-службе «Укрэнерго».

При этом, как говорится в сообщении, уменьшился и дефицит мощности — из ремонта вернулся в работу блок на одной из атомных станций, а солнечная погода и умеренная температура способствуют увеличению производства электроэнергии на солнечных электростанциях.

Напомним, в четверг, 25 июля, графики почасовых отключений света будут действовать всего 6 часов: с 16:00 до 22:00 одна очередь.

Уменьшение ограничений стало возможным благодаря ощутимому уменьшению дефицита в энергосистеме.

Справка Finance.ua:

Когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений — это 4 часа ограничений в сутки, две очереди — 8 часов ограничений, три очереди — 12 часов ограничений, четыре очереди — более 12 часов ограничений.

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что украинцы должны подумать о том, что они могут сделать для себя, чтобы легче пройти следующую зиму. «Рассчитывайте на себя. Я не шучу. Всё в наших руках и зависит от каждого из нас. Если каждый подумает, что он сможет сделать для того, чтобы пройти следующую зиму, и сделает что-нибудь из этого, у него точно (зима пройдет легче)», — сказал он.



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