Потребительские настроения украинцев выросли впервые за несколько месяцев — исследование — Finance.ua
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Потребительские настроения украинцев выросли впервые за несколько месяцев — исследование

Казна и Политика
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Потребительские настроения украинцев выросли впервые за несколько месяцев — исследование
Потребительские настроения украинцев выросли впервые за несколько месяцев — исследование, Фото: freepik
В июле 2024 года индекс потребительских настроений в Украине вырос на 7,3 пункта, достигнув 70,1 п. Все составляющие этого показателя также показали рост.
Об этом свидетельствуют данные ежемесячного исследования компании Info Sapiens.
Индекс текущего положения вырос на 2,9 п. до 53,8 пункта. Индекс экономических ожиданий в июле вырос на 7,3 п. и составляет 80,9 пункта.
Потребительские настроения украинцев выросли впервые за несколько месяцев — исследование
В июле показатель индекса ожидаемой динамики безработицы вырос на 0,7 п. и составил 125 п. Индекс инфляционных ожиданий остался на уровне предыдущего месяца. Индекс девальвационных ожиданий вырос на 2,8 п. и составляет 169,8 п.
Потребительские настроения украинцев выросли впервые за несколько месяцев — исследование
«После многомесячного падения всех ключевых показателей потребительской уверенности мы видим тенденцию к восстановлению в июле 2024 года. В июле мы наблюдаем значимое повышение как потребительских настроений населения, так и более положительную оценку экономических ожиданий. Индекс текущего положения без значимых изменений, и в целом сопоставим с аналогичным периодом прошлого года», — комментируют аналитики Info Sapiens.

Индекс потребительских настроений

Индекс потребительских настроений в Украине определяется на основании выборочного обследования домашних хозяйств страны. В ходе исследования опрашивают 1000 человек в возрасте от 16 лет.
Значения индексов могут меняться в пределах от 0 до 200. Значения равны 200 в том случае, если все граждане положительно оценивают экономическую ситуацию.
Индекс равен 100 тогда, когда доли положительных и отрицательных оценок одинаковы. Значение индекса менее 100 означает, что в обществе преобладают отрицательные оценки.
По материалам:
РБК-Україна
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