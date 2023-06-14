Потребительские настроения украинцев улучшились (инфографика) — Finance.ua

Потребительские настроения украинцев улучшились (инфографика) Сегодня 15:04 — Личные финансы

Потребительские настроения украинцев улучшились (инфографика)

По данным исследования Info Sapiens «Потребительские настроения в Украине» в мае 2023 года Индекс потребительских настроений украинцев вырос на 7,4 пункта и составляет 92 п. Выросли все составляющие индикатора.

В мае 2023 года индекс потребительских настроений (ИПН) составил 92 п., что на 7,4 п. выше показателя апреля.

Индекс текущего положения (ИТП) вырос и составляет 58,4, что на 6,1 п. выше уровня этого показателя в апреле. Составляющие этого индекса претерпели следующие изменения:

— индекс текущего личного материального положения (х1) составил 50,5, что на 6,1 п. выше показателя в апреле;

— индекс целесообразности крупных покупок (х5) вырос на 4,2 п. и установился на отметке 66,2 п.

Индекс экономических ожиданий (ИЭО) в мае вырос на 8,3 п. и составляет 114,5 п. Динамика составляющих этого индекса выглядит так:

— индекс ожидаемых изменений личного материального положения (х2) составляет 107,6 п., что на 8,2 п. выше уровня этого показателя в апреле;

— индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года (х3) вырос на 12,1 п. и составляет 101,4 п.;

— индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайших 5 лет (х4) вырос на 4,5 п. по сравнению с прошлым месяцем и составляет 134,4 п.

В мае показатель индекса ожидаемой динамики безработицы уменьшился на 2 п. и составляет 120,8 п. Индекс инфляционных ожиданий вырос на 1,9 п. и составляет 173,9 п. вырос на 3,7 п. и составляет 131,9 п.

«В мае как индекс потребительских настроений, так и индексы текущего положения и экономических ожиданий показывают положительную динамику. Мы наблюдаем улучшение оценки личного материального положения и оценки целесообразности крупных покупок. Кроме этого, население Украины имеет более положительные экономические ожидания как по собственному материальному положению, так и по развитию экономики на протяжении 5 лет. В целом наблюдается положительная тенденция, стабильность которой будет существенно зависеть от развития ситуации в Украине в ближайшее время», — комментируют аналитики Info Sapiens.

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