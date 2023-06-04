Потребительская корзина в Польше: в каких городах дешевле всего закупаться — Finance.ua

Потребительская корзина в Польше: в каких городах дешевле всего закупаться Сегодня 15:49 — Личные финансы

Потребительская корзина в Польше: в каких городах дешевле всего закупаться

В настоящее время в Польше находится самое большое количество украинских беженцев. Очевидно, им следует анализировать стоимость продуктов в разных городах и супермаркетах страны, чтобы немного сэкономить.

В каких городах и магазинах Польши дешевле всего делать закупки

Порталы DlaHandlu. pl и PortalSpożywczy.pl создали для потребителей инструмент для мониторинга и сравнения цен в крупнейших супермаркетах по географическому расположению в Польше.

Чтобы сгенерировать список супермаркетов, нужно выбрать вашу местность, и вас перенаправит на списки локальных магазинов с перечнем 50 основных товаров.

Среди них, в частности, хлеб, булочки, чай, пиво, кофе молотый, шоколад, джем, масло сливочное, масло растительное, маргарин, сыр, сметана, яйца, молоко, йогурт, кетчуп, горчица, сок, вода, напитки, мука, сахар, соль, макароны, сосиски, куриная тушка, мясо (свинина), ветчина, колбаса, бананы, яблоки, лимоны, апельсины, картофель, помидоры, паприка, шампиньоны, туалетная бумага, средство для мытья посуды, зубная паста, мыло, шампунь, средство для дезинфекции поверхностей, стиральный порошок, бумажные полотенца.

Для того чтобы максимально оптимизировать окончательную стоимость корзины, авторы решили перевести вес продуктов на полках в 1 килограмм, а также создали список товаров-заменителей на случай, если в магазине нет товаров, указанных в основном списке. Поэтому к выбранным ценам отображаются дополнительные комментарии, отмеченные звездочкой или другим символом.

Благодаря указанному инструменту покупатели могут проверять актуальные и архивные цены, создать список продуктов, отсортировать товары по категориям или по местоположению магазина.

В каких городах Польши зарабатывают больше всего

Главное статистическое управление Польши опубликовало обновленные данные о средней зарплате на предприятиях. Оказалось, что выгоднее всего работать не в столице. Два города — Краков и Гданьск — обошли Варшаву по уровню среднего оклада. В Кракове зарплата самая высокая — 10 050 злотых в месяц (87 805 гривен). Столько здесь в среднем получали в марте. Это впервые за время статистических исследований уровень среднемесячной заработной платы в Польше превысил 10 000 злотых. Показатель на 13% выше, чем был в марте 2022 года.

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Телеканал 24 По материалам:

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