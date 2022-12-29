Потолок цен обвалил экспорт российской нефти морским путем на четверть — WSJ Сегодня 12:02 — Энергетика

Экспорт российской нефти морским путем снизился в декабре почти на четверть по сравнению со средними показателями за 2022 год.

Как пишет издание, «россия в декабре ежедневно экспортировала около 2,5 млн баррелей нефти». Это на 22% ниже среднего показателя за предыдущие 11 месяцев текущего года.

Издание отмечает, что снижение показателей экспорта зафиксировано на фоне введения Западом потолков цен на российскую нефть.

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Кроме того, снижение объемов экспорта российской нефти, «вероятно, вызвано суровыми погодными условиями и снижением спроса в Китае на фоне недостаточно решительной отмены ограничений», введенных во время пандемии.

Напомним, 2 декабря страны Европейского Союза смогли согласовать ограничение цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, что будет существенно влиять на доходы рф.

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