Поток контрабанды товаров в россию: Еврокомиссия направила письмо главам стран ЕС — Finance.ua

Поток контрабанды товаров в россию: Еврокомиссия направила письмо главам стран ЕС Сегодня 16:30 — Мир

Поток контрабанды товаров в россию: Еврокомиссия направила письмо главам стран ЕС

Европейский союз требует от правительств членов блока срочно прекратить нелегальный поток товаров в рф на фоне стремления Брюсселя взять под контроль закрытие лазеек в санкциях.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на письмо, которое было отправлено в столицы государств ЕС.

Еврокомиссия предупредила союзников о необходимости «немедленных, согласованных и решительных действий со стороны всех».

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«Поскольку терпение в отношении нарушителей исчерпывается, глава ЕК по вопросам финансов Майред Макгиннес и глава Еврокомиссии по вопросам торговли Валдис Домбровскис, подписавшие это письмо, заявили, что вскоре поделятся „подробной информацией“ о том, где компании уклоняются от выполнения санкций», — говорится в материале.

Чиновники указали, что к середине апреля проведут встречи с лидерами государств Европейского союза, чтобы оценить принятые меры. Хотя сами санкции согласовываются на уровне ЕС, правительства отвечают за их исполнение под контролем Еврокомиссии.

В письме объяснили, что санкционные товары из Европейского союза попадают в рф сначала через государства, не являющиеся членами блока, а далее реэкспортируются в Россию, а также через дочерние предприятия еврокомпаний, работающих за пределами сообщества для производства этих товаров.

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Обычно это предметы и технологии, которые не являются оружием, но могут быть использованы в военных целях и попасть на поле боя.

Еврокомиссия изучает возможность создания органа по контролю над соблюдением санкций, фактически перебрав функцию от правительств. Соответствующая идея набирает популярность и может быть на повестке дня президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, если ее назначат на второй срок.

В документе проинформировали о том, что экспорт запрещенных товаров из Евросоюза в государства, не являющиеся членами ЕС, вырос с 3 миллиардов евро до начала вторжения в Украину до 5,6 миллиарда евро к середине 2023 года.

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Чиновники призвали правительства «привлечь к ответственности операторов ЕС, которые активно подрывают санкции Евросоюза, где бы они ни действовали», и удержать компании от использования лазеек в санкциях.

Макгиннес также советует связаться с компаниями, участвующими в производстве санкционных товаров, чтобы подтолкнуть их к более тщательной проверке своих цепочек поставок на соответствие санкционным правилам.

Национальные органы власти должны делиться информацией о компаниях и физических лицах из государств, не входящих в ЕС, которые могут быть причастны к использованию лазеек в санкциях, а также «проявлять особую бдительность» относительно исключений из санкций, которые могут усугубить проблему, добавили в письме.

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