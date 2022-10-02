Потеря документов на земельный участок — как восстановить Сегодня 14:15 — Недвижимость

Чтобы восстановить документы на земельный участок, нужно понимать, когда был выдан оригинальный документ — до 1998, 2013 или после 2013 года.

Дело в том, что до 1998 сертификаты на право на земельную долю (пай) выдавали районные государственные администрации (РГА). После децентрализации свое имущество и информацию они передали местным общинам, а у тех уже может не быть бланков нужного образца для изготовления копии документа на землю.

Архивную копию государственного акта, выданного до 2013 года, можно получить в районном отделе Госгеокадастра. Для этого нужно:

написать соответствующее заявление;

предоставить паспорт и идентификационный код;

заказать выписку у регистратора Госгеокадастра.

Если кадастровый номер отсутствует, необходимо заказать его изготовление.

Для документов после 2013 года оригинал выписки из Государственного реестра прав на недвижимое имущество выдается единовременно. Информационную справку о вещных правах на земельный участок можно получить множество раз в ЦПАУ.

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