Поступления от продажи облигаций с начала года превысили 250 млрд грн — Finance.ua

Поступления от продажи облигаций с начала года превысили 250 млрд грн Сегодня 09:45 — Фондовый рынок

Поступления от продажи облигаций с начала года превысили 250 млрд грн

В январе-июне 2024 года правительство Украины привлекло от размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) более 251 млрд грн в эквиваленте.

В частности, за полгода на внутреннем рынке разместили государственных облигаций на 177,47 млрд грн, $1,17 млрд и 670,8 млн евро, свидетельствуют данные Депозитария Национального банка Украины (НБУ), сообщает пресс-служба регулятора.

В то же время на погашение по внутренним долговым государственным ценным бумагам за этот период направлено 103,7 млрд, $1,13 млрд и 841,2 млн евро.

Следовательно, заимствования Министерства финансов на внутреннем долговом рынке в первом полугодии 2024 года на 68,28 млрд в эквиваленте превышали выплаты по облигациям внутреннего государственного займа, в том числе в июне — на 8,55 млрд грн в эквиваленте.

В июне 2024 года максимальная доходность ОВГЗ, размещавшихся на аукционах, составила в гривне 16,80% годовых, в долларах США — 4,66% годовых. Размещение ОВГЗ, номинированных в евро, в июне не производилось.

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В целом с начала полномасштабной войны до 30 июня 2024 года правительством на первичных аукционах было привлечено более 1 069 млрд грн в эквиваленте: 731,64 млрд грн, $6,79 млрд и 2,38 млрд евро. За этот период на погашение по ОВГЗ направлено 533,08 млрд грн, $7,26 млрд и 2,09 млрд евро.

Как сообщалось, одобренная 28 июня Кабмином Бюджетная декларация на 2025−2027 годы, которая должна стать основой для подготовки госбюджета на следующий год, предусматривает ежегодное повышение налоговых поступлений, уменьшение внешней помощи и снижение дефицита госбюджета с 18,2% в 2025 году. 3% - в 2026 и 6,7% - в 2027 годах.

Фінансовий клуб По материалам:

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