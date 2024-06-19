Минфин разместил военных облигаций на 8,6 млрд гривен и $204 млн — Finance.ua

Минфин разместил военных облигаций на 8,6 млрд гривен и $204 млн Сегодня 15:15 — Фондовый рынок

Минфин разместил военных облигаций на 8,6 млрд гривен и $204 млн

Министерство финансов 18 июня разместило военных облигаций на 8,6 млрд гривен и 204 млн долларов.

Об этом говорится в сообщении Минфина.

Размещены бумаги со сроком обращения 1 год на 4 041 млн гривен под 14,72% годовых, 2 года — на 354 млн гривен под 15,28% годовых и 3,6 года — на 4 230 млн гривен под 16,8% годовых.

Бумаги в долларах имеют сроки обращения 1 год и доходность 4,64% годовых.

Министерство финансов 8 ноября 2022 года разместило военных облигаций на 43,7 млн ​​гривен, что является наименьшей суммой с начала войны.

До этого наименьшая сумма была привлечена 4 октября 2022 года — 44,5 млн гривен.

Справка Finance.ua:

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