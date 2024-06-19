Минфин разместил военных облигаций на 8,6 млрд гривен и $204 млн — Finance.ua
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Минфин разместил военных облигаций на 8,6 млрд гривен и $204 млн

Фондовый рынок
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Минфин разместил военных облигаций на 8,6 млрд гривен и $204 млн
Минфин разместил военных облигаций на 8,6 млрд гривен и $204 млн
Министерство финансов 18 июня разместило военных облигаций на 8,6 млрд гривен и 204 млн долларов.
Об этом говорится в сообщении Минфина.
Минфин разместил военных облигаций на 8,6 млрд гривен и $204 млн
Размещены бумаги со сроком обращения 1 год на 4 041 млн гривен под 14,72% годовых, 2 года — на 354 млн гривен под 15,28% годовых и 3,6 года — на 4 230 млн гривен под 16,8% годовых.
Бумаги в долларах имеют сроки обращения 1 год и доходность 4,64% годовых.
Министерство финансов 8 ноября 2022 года разместило военных облигаций на 43,7 млн ​​гривен, что является наименьшей суммой с начала войны.
До этого наименьшая сумма была привлечена 4 октября 2022 года — 44,5 млн гривен.

Депозиты против ОВГЗ: что выбрать на старте 2024 года

Справка Finance.ua:

Оформить депозит гораздо проще, чем купить ОВГЗ, ведь при покупке ОВГЗ необходимо:
  • дополнительно открывать лицевой счет в ценных бумагах;
  • вести учет ценных бумаг в депозитарии;
  • погашать ценные бумаги;
  • выплачивать сумму при погашении ценных бумаг на счет клиента.
Все это, конечно, делает банк или финансовая компания, но на все это уходит время. Некоторые операции могут длиться более суток. Другое дело депозит: внес средства — и он уже открыт.
Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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