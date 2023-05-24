Послы стран ЕС поддержали беспошлинный режим для товаров из Украины — Finance.ua

Послы стран ЕС поддержали беспошлинный режим для товаров из Украины Сегодня 19:19 — Казна и Политика

Послы стран ЕС поддержали беспошлинный режим для товаров из Украины

Постоянные представители стран ЕС согласовали продление льготного режима импорта для украинских товаров еще на год.

Об этом сообщило представительство председательствующей в Е С Швеции .

« Послы Е С одобрили постановление, продлевающее приостановку всех пошлин, квот и мер торговой защиты на украинский экспорт в ЕС. Это поможет Украине поддерживать стабильность торговых отношений с ЕС и поддерживать экономику», — отмечается в сообщении.

Теперь это решение еще предстоит утвердить министрам стран Евросоюза.

Напомним, что Украина и Марокко ведут переговоры об упрощении торговли и визового режима.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.