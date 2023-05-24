Послы стран ЕС поддержали беспошлинный режим для товаров из Украины — Finance.ua

Послы стран ЕС поддержали беспошлинный режим для товаров из Украины
Постоянные представители стран ЕС согласовали продление льготного режима импорта для украинских товаров еще на год.
Об этом сообщило представительство председательствующей
в Е С Швеции.
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Послы Е С одобрили постановление, продлевающее приостановку всех пошлин, квот и мер торговой защиты на украинский экспорт в ЕС. Это поможет Украине поддерживать стабильность торговых отношений с ЕС и поддерживать экономику», — отмечается в сообщении.
Теперь это решение еще предстоит утвердить министрам стран Евросоюза.
Напомним, что Украина и Марокко ведут переговоры об упрощении торговли и визового режима.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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