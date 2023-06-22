Послы G7 поддержали формулу мира Зеленского — Finance.ua

Послы G7 поддержали формулу мира Зеленского Сегодня 12:23

Послы G7 поддержали формулу мира Зеленского

Послы G7 поддержали формулу мира, предложенную в ноябре 2022 года президентом Владимиром Зеленским. Также они приветствуют продолжение Украиной реформ

Об этом говорится в Twitter японского председательства в группе послов стран «Группы семи».

«Послы G7 встретились с главой ОПУ Андреем Ермаком и подтвердили нашу поддержку усилий Владимира Зеленского по продвижению всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира согласно Уставу ООН. Также мы поддерживаем основные принципы, изложенные в его формуле мира», — отметили дипломаты.

«В то время как мы поддерживаем устойчивость Украины против агрессии россии, мы также ценим обязательства Украины по продолжению трансформационных реформ, которые укрепляют Украину, усиливают ее безопасность и помогают укрепить ее демократию и будущее», — добавили они.

Президент Зеленский представил свою формулу мира в ноябре 2022 года. Она насчитывает 10 пунктов, в том числе полный вывод российских войск из Украины, возвращение пленных и депортированных, противодействие экоциду и т. д.

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