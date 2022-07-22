Послевоенное восстановление Украины: секретарь Нацсовета по восстановлению рассказал, кто будет распределять средства — Finance.ua

Послевоенное восстановление Украины: секретарь Нацсовета по восстановлению рассказал, кто будет распределять средства Сегодня 16:36 — Казна и Политика

Послевоенное восстановление Украины: секретарь Нацсовета по восстановлению рассказал, кто будет распределять средства

При правительстве Украины планируется создание специального органа, контролирующего и распределяющего средства, которые будут поступать в Украину от инвесторов в рамках реализации Плана восстановления Украины.

Об этом на встрече с представителями Американской торговой палаты рассказал секретарь Нацсовета по восстановлению Украины от последствий войны, нардеп Даниил Гетманцев.

«Контроль поступления и распределения средств. Сейчас это обсуждается. Есть несколько предложений и фактически уже согласована концепция создания агентства в рамках Кабмина, которая будет следить за выполнением плана — не будет распорядителем средств, а будет следить за выполнением плана. А также платформы, к которой будут приобщены все доноры и которая будет определять направления использования собранных средств», — пояснил Гетманцев.

Он добавил, что распорядителями средств будут разные институты и лица. К примеру, он напомнил, что Планом предусмотрено создание Национального банка развития, то есть банка, который будет кредитовать бизнес, выдавая рисковые кредиты, с меньшими нормативами по его деятельности. Гетманцев привел в качестве модели, которая может служить примером такого финансового учреждения, KfW — государственный немецкий банк, начавший свою работу после Второй мировой войны и выполнявший примерно такие функции, которые планируется возложить на Национальный банк развития в Украине, и до сих пор является успешным финансовым учреждением.

«Этот банк должен заниматься кредитованием. И если мы говорим о страховании военно-политических рисков, есть несколько концептов от просто частных иностранных страховых компаний, которые могут зайти на рынок, до использования возможностей MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency, член Группы Всемирного банка — ред.), которая также имеет практику, например, в Израиле через трастовый фонд с учетом военно-политических рисков. И я думаю, что это будут разные учреждения и соответственно разные распорядители этих средств», — рассказал Гетманцев.

Справка Finance.ua:

план восстановления Украины рассчитан на 10 лет и требует общего финансирования в размере ориентировочно 750 млрд долларов;

ожидается, что за время реализации Плана будет внедрено не менее 850 проектов в различных сферах жизни страны;

эти проекты направлены не просто на восстановление разрушенной инфраструктуры, но и на внедрение передовых технологий и высоких стандартов социально-экономической жизни.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНН По материалам:

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