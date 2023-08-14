Последствия российских провокаций на море: мировые цены на пшеницу пошли вверх — Finance.ua

Последствия российских провокаций на море: мировые цены на пшеницу пошли вверх Сегодня 20:40

Последствия российских провокаций на море: мировые цены на пшеницу пошли вверх

Цены на пшеницу повысились после того, как россия обстреляла грузовое судно «Сукра Окан» в прошлые выходные в Черном море. Это усилило неопределенность относительно поставок урожая из региона, сообщает агентство Bloomberg

Цены на пшеницу выросли на 1,2%, прежде чем скорректироваться и торговаться на 0,3% выше цен до инцидента. В настоящее время мировая цена пшеницы за бушель составляет $6,55.

Тем не менее, цены на пшеницу в этом году остаются примерно на 17% ниже на фоне высоких урожаев.

«Несмотря на все нападения, которые наблюдались за последние две недели, зерно продолжает поступать с обеих сторон», — сказал аналитик Rabobank Карлос Мэра.

В пятницу Министерство сельского хозяйства США повысило оценку российского экспорта пшеницы до 48 миллионов метрических тонн в сезоне 2023−24 годов. Это означает, что почти четверть мировой торговли пшеницей будет теперь поступать из россии. Значительную часть из этих объемов составляет украинское зерно, украденное с временно оккупированных территорий.

УНІАН По материалам:

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