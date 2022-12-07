Последний российский обстрел отбросил состояние энергосистемы на неделю назад — Yasno Сегодня 09:45 — Энергетика

Последний российский обстрел отбросил состояние энергосистемы на неделю назад — Yasno

Последняя массированная атака россиян на энергетическую инфраструктуру Украины отбросила энергосистему на неделю назад, идут аварийные отключения.

Об этом заявил CEO компании-поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко в Facebook

«Мы все еще в экстренных отключениях. В Киеве 6 декабря доступная мощность была на уровне 62-67% от типичного потребления. Фактически последняя атака отбросила нас где-то на неделю назад. Но я надеюсь, что мы скоро вернемся к стабилизационным графикам», — написал он.

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Коваленко добавил, что компания продолжает активную работу с ОСМД и ЖЭК жилых домов, которые присоединены к критической инфраструктуре.

«Уже по 474 домам есть решение — управляющие компании готовы в случае экстренных или стабилизационных отключений самостоятельно выключать», — отметил он.

Руководитель компании-поставщика пояснил, что это важно, поскольку в условиях значительных ограничений главная цель — предоставить электроэнергию именно критической инфраструктуре, а остальное распределить равномерно среди населения.

Напомним, российско-оккупационные войска 5 декабря запустили по территории Украины ракеты разных типов, общая стоимость которых, по подсчетам, составляет 400-500 миллионов долларов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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