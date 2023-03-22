Последние дни акции для автомобилистов — Finance.ua

Последние дни акции для автомобилистов
Участвуй в акции, подписывайся на Telegram канал «Эксперты по страхованию» и выигрывай 1000 грн на топливо или другие подарки.
Finance.ua Страхование запустили беспроигрышную акцию для автомобилистов с гарантированным подарком!
Участвуйте и выигрывайте один из призов:
⛽️ 5 сертификатов на топливо номиналом 1000 гривен;
💧 20 парфюмов в авто от Sisters Aroma;
🚘 30 сертификатов на каско номиналом 1000 гривен;
🔥 Гарантированный подарок каждому участнику — скидка 10% на Автогражданку по уникальному промокоду.
Условия супер простые:
👉🏻 быть подписанным на канал «Эксперты по страхованию Finance.ua»;
👉🏻 заполнить форму по ссылке
❗️ Победители будут известны 04.04 и будут определены с помощью Random.org.
Выиграть 1000 грн на горючее или другие подарки
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