После окончания войны ЕС будет решать, что делать с украинскими беженцами — Finance.ua
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После окончания войны ЕС будет решать, что делать с украинскими беженцами

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Посол Украины в Евросоюзе Всеволод Ченцов отметил, что после окончания войны придется искать сбалансированное решение относительно будущего украинцев, которые сейчас переехали в ЕС и оформили временную защиту.
Об этом он рассказал в интервью «Европейской правде».
По его словам, у ЕС есть понимание, что для восстановления Украины важно, чтобы эти украинцы вернулись домой, но на нынешнем этапе войны об этом рано говорить.
«Безусловно, Евросоюз планирует их возвращение, и планируются инструменты для содействия такому возвращению. Но мы сейчас еще не на той стадии, чтобы вести эту дискуссию — мы должны победить. И после этого, очевидно, ЕС пересмотрит вопрос статуса украинцев, получивших убежище».
Но я бы рассматривал этот вопрос в комплексе и также в контексте нашей европейской интеграции. Я считаю, что украинские специалисты — безотносительно ситуации, которая есть сейчас — должны иметь право работать в Евросоюзе, приобретать опыт, возвращаться в Украину, продолжать работать в Украине, работать в других странах. Мы должны найти оптимальный баланс между свободой передвижения, возможностью работать за границей и участием наших людей в восстановлении Украины после нашей победы", — отметил Всеволод Ченцов.
Он также рассказал, что считает вполне реальными шансы Украины стать членом ЕС в этом десятилетии.
По материалам:
uamedia
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