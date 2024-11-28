После массированной атаки света в Киеве не будет большую часть дня: новые графики — Finance.ua

После массированной атаки света в Киеве не будет большую часть дня: новые графики Сегодня 11:40 — Энергетика

После массированной атаки света в Киеве не будет большую часть дня: новые графики

Компания ДТЭК обнародовала новые графики отключений света для Киева, Киевской области и Одесской области на 28 ноября. Графики предусматривают отсутствие света большую часть дня.

Об этом сообщает ДТЭК

«Согласно новым командам Укрэнерго имеем обновленные графики отключений на сегодня», — говорится в сообщении.

График для Киева

В Киеве будет действовать такой график

1 группа — свет будет отсутствовать с 10:00 до 17:00

2 группа — свет будет отсутствовать 10:00 до 14:00

3 группа — свет будет отсутствовать с 13:00 до 17:00

4 группа — свет будет отсутствовать с 13:00 до 20:00

5 группа — свет будет отсутствовать off с 16:00 до 20:00

6 группа — свет будет отсутствовать с 08:00 до 14:00 с 16:00 до 20:00

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