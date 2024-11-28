После массированной атаки света в Киеве не будет большую часть дня: новые графики — Finance.ua

После массированной атаки света в Киеве не будет большую часть дня: новые графики
Компания ДТЭК обнародовала новые графики отключений света для Киева, Киевской области и Одесской области на 28 ноября. Графики предусматривают отсутствие света большую часть дня.
Об этом сообщает ДТЭК.
«Согласно новым командам Укрэнерго имеем обновленные графики отключений на сегодня», — говорится в сообщении.
График для Киева
В Киеве будет действовать такой график
- 1 группа — свет будет отсутствовать с 10:00 до 17:00
- 2 группа — свет будет отсутствовать 10:00 до 14:00
- 3 группа — свет будет отсутствовать с 13:00 до 17:00
- 4 группа — свет будет отсутствовать с 13:00 до 20:00
- 5 группа — свет будет отсутствовать off с 16:00 до 20:00
- 6 группа — свет будет отсутствовать с 08:00 до 14:00 с 16:00 до 20:00
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