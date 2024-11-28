После массированной атаки света в Киеве не будет большую часть дня: новые графики — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

После массированной атаки света в Киеве не будет большую часть дня: новые графики

Энергетика
79
После массированной атаки света в Киеве не будет большую часть дня: новые графики
После массированной атаки света в Киеве не будет большую часть дня: новые графики
Компания ДТЭК обнародовала новые графики отключений света для Киева, Киевской области и Одесской области на 28 ноября. Графики предусматривают отсутствие света большую часть дня.
Об этом сообщает ДТЭК.
«Согласно новым командам Укрэнерго имеем обновленные графики отключений на сегодня», — говорится в сообщении.
График для Киева
В Киеве будет действовать такой график
  • 1 группа — свет будет отсутствовать с 10:00 до 17:00
  • 2 группа — свет будет отсутствовать 10:00 до 14:00
  • 3 группа — свет будет отсутствовать с 13:00 до 17:00
  • 4 группа — свет будет отсутствовать с 13:00 до 20:00
  • 5 группа — свет будет отсутствовать off с 16:00 до 20:00
  • 6 группа — свет будет отсутствовать с 08:00 до 14:00 с 16:00 до 20:00
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.