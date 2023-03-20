После лучшей недели за 4 года: Bitcoin зафиксировал еще один важный рекорд — Finance.ua

После лучшей недели за 4 года: Bitcoin зафиксировал еще один важный рекорд Сегодня 15:32 — Криптовалюта

После лучшей недели за 4 года: Bitcoin зафиксировал еще один важный рекорд

Самая известная криптовалюта мира — Bitcoin — снова зафиксировала резкое удорожание. Что помогло криптовалюте усилить свои позиции на рынке — читайте далее.

Как пишет Reuters в понедельник, 20 марта, стоимость Bitcoin выросла до максимума за 9 месяцев. Одной из ключевых причин, способствовавших удорожанию цифровой монеты — проблемы классической банковской системы, о которых стало известно после краха банков в США.

Стремительное удорожание Bitcoin

В результате инвесторы сосредоточили больше внимания на цифровых активах. Благодаря этому курс Bitcoin достиг самого высокого уровня с июня 2022 года — до 28 474 долларов за монету.

Позже Bitcoin подешевел на 1,8% до 27 549 долларов. В общем, колебания на рынке следуют после лучшей недели для цифровой монеты за 4 года. За этот период криптовалюта выросла в цене на 26%. Кроме того, за последние 10 дней BTC также зафиксировал пиковые результаты с удорожанием на 35%. Актуальные данные о динамике Bitcoin на рынке:

Цифровая монета на данный момент торгуется по цене на уровне 28 265 долларов. За последние 24 часа BTC подорожал на 3,97%;

Рыночная стоимость криптовалюты составляет 544,79 миллиарда долларов;

Исторический максимум для BTC зафиксировали в ноябре 2021 года с ценой почти в 69 тысяч долларов, согласно CoinDesk.

Это результат потрясения, всколыхнувшего мировые рынки после краха нескольких банков в США, а также поглощения крупнейшим банком Швейцарии своего конкурента, существовавшего более 160 лет. Эксперты также поделились прогнозами для BTC:

Глава отдела исследований и стратегии компании Matrixport Маркус Тилсон прогнозирует подорожание биткойна до 45 тысяч долларов уже к концу 2023 года;

Аналитик, инвестор и миллиардер Тим Дрейпер абсолютно убежден, что в следующие менее чем два года стоимость BTC вырастет на 900%. То есть курс цифровой монеты, по его словам, составит 250 тысяч долларов.

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Телеканал 24 По материалам:

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