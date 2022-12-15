После краха FTX в G20 хотят достичь политического консенсуса по криптоактивам — Finance.ua
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После краха FTX в G20 хотят достичь политического консенсуса по криптоактивам

Криптовалюта
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После краха FTX в G20 хотят достичь политического консенсуса по криптоактивам
После краха FTX в G20 хотят достичь политического консенсуса по криптоактивам
Страны «Большой двадцатки» (G20) стремятся достичь политического консенсуса по поводу криптоактивов для улучшения глобального регулирования.
Об этом заявил федеральный секретарь по экономическим вопросам Индии Аджай Сет, пишет Reuters.
Индия председательствует в G20.
Индия принимает у себя первую встречу группы представителей финансов и центральных банков 13-15 декабря в Бангалоре.
По словам Сета, последствия криптоактивов для экономики, денежно-кредитной политики и банковского сектора должны быть изучены, чтобы сформировать этот консенсус.
«Регулирование должно вытекать из принятой политики. На самом деле одним из приоритетов, которые были поставлены на обсуждение, является помощь странам в достижении консенсуса относительно политического подхода к криптоактивам», — сказал он.
Дискуссии проходят после краха криптобиржи FTX, что привело к призывам к лучшему наблюдению за криптовалютными рынками.
В прошлом месяце FTX, ее хедж-фонд Alameda Research и десятки филиалов подали заявление о банкротстве в США после того, как торговая платформа пережила ажиотажный вывод средств, а «спасательная» сделка провалилась.
По материалам:
Економічна Правда
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