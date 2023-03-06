После индексации средний размер пенсии превысит ₴5 тысяч — Шмыгаль
После индексации пенсий с 1 марта средний размер выплат превысит пять тысяч гривен.
Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент Укринформа.
«Произведена индексация пенсий. Ее точный размер равен 19,7%. Повышение пенсии состоится для 10,5 миллиона пенсионеров. Впервые размер средней пенсии перейдет отметку в пять тысяч гривен, тогда как сегодня это 4,6 тысячи гривен», — отметил Шмыгаль.
Он также подчеркнул, что минимальная сумма, на которую увеличатся выплаты для пенсионеров, равна 100 грн. И добавил, что все доплаты по возрасту будут сохранены, хотя и не подлежат индексации.
Шмыгаль напомнил, что в текущем году законодательством не была предусмотрена индексация пенсионных выплат. И решение по ее проведению — это важный элемент социальной ответственности правительства.
«Так же, как и в прошлом году, когда началась полномасштабная агрессия, в этом году мы продолжаем эту стратегию. Денег хватит. Мы утвердили бюджет Пенсионного фонда Украины, в этом году он самодостаточен и по нашим расчетам поступлений хватит, в том числе для покрытия индексации», — отметил премьер-министр.
Справка Finance.ua:
- с 1 марта 2023 года будут проиндексированы пенсионные выплаты для 10,5 млн пенсионеров. Размер индексации будет составлять 19,7%.
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