После 9 мая украинцы больше въезжают в страну, чем уезжают — Finance.ua
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После 9 мая украинцы больше въезжают в страну, чем уезжают

Сегодня 05:18Казна и Политика
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Больше человек начали въезжать на территорию нашего государства, чем выезжать после 9 мая. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.
По их информации, в течение 14 мая границы Украины с Европейским Союзом и Молдовой пересекли около 84 тысяч граждан. Кроме того, пересекли границу более 20 тысяч транспортных средств.

Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні, чи за кордоном 🧐

Сколько человек вернулись и уехали

Известно, что за 14 мая в наше государство прибыли почти 46 тысяч человек, среди которых — 42 тысячи украинцев.
Однако до сих пор большое количество людей покидают территорию Украины. За тот же день уехали более 37 тысяч человек. Больше всего человек пересекли границу с:
  • Польшей (более 22 тысяч);
  • Словакией;
  • Венгрией;
  • Румынией;
  • Молдовой.
Кроме этого, как сообщили в пресс-службе, за 14 мая оформили около 260 грузовиков с гуманитаркой.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Телеканал 24
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