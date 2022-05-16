После 9 мая украинцы больше въезжают в страну, чем уезжают — Finance.ua

После 9 мая украинцы больше въезжают в страну, чем уезжают
Сегодня 05:18 — Казна и Политика
Больше человек начали въезжать на территорию нашего государства, чем выезжать после 9 мая. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.
По их информации, в течение 14 мая границы Украины с Европейским Союзом и Молдовой пересекли около 84 тысяч граждан. Кроме того, пересекли границу более 20 тысяч транспортных средств.
Сколько человек вернулись и уехали
Известно, что за 14 мая в наше государство прибыли почти 46 тысяч человек, среди которых — 42 тысячи украинцев.
Однако до сих пор большое количество людей покидают территорию Украины. За тот же день уехали более 37 тысяч человек. Больше всего человек пересекли границу с:
- Польшей (более 22 тысяч);
- Словакией;
- Венгрией;
- Румынией;
- Молдовой.
Кроме этого, как сообщили в пресс-службе, за 14 мая оформили около 260 грузовиков с гуманитаркой.
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