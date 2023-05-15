После 10 дней забастовки: разблокирован самый большой пункт пропуска на польской границе — Finance.ua
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После 10 дней забастовки: разблокирован самый большой пункт пропуска на польской границе

Казна и Политика
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Сегодня разблокировано движение через пункт пропуска «Ягодин — Дорогуск» на украинско-польской границе. Об этом сообщил министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков в своем Telegram-канале, отметив, что с 15 мая движение грузовиков возобновлено в обычном режиме.
Он рассказал, что решение было достигнуто в результате переговоров с Министерством инфраструктуры и развития Польши и руководством Люблинского воеводства.
«Забастовка, продолжавшаяся более 10 дней, причинила нашим перевозчикам и экспортерам значительный ущерб. Однако мы смогли найти решение и договориться о разблокировании движения. Я благодарен нашим польским коллегам за совместное решение и возвращение к выполнению положений «транспортного безвиза» и договоренностей по пропускной способности «Ягодин — Дорогуск», — отметил Кубраков.
4 мая в связи с протестами польских перевозчиков на пункте пропуска «Дорогуск — Ягодин» польская сторона приостановила оформление грузовиков на въезд и выезд.
В целях решения этого вопроса Украина приняла решение о временной остановке требования о наличии разрешений для польских перевозчиков, осуществляющих перевозку в Украину из стран ЕС. Это было одним из ключевых требований польских перевозчиков.
По материалам:
УНІАН
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