После 10 дней забастовки: разблокирован самый большой пункт пропуска на польской границе — Finance.ua

После 10 дней забастовки: разблокирован самый большой пункт пропуска на польской границе Сегодня 11:14 — Казна и Политика

Сегодня разблокировано движение через пункт пропуска «Ягодин — Дорогуск» на украинско-польской границе. Об этом сообщил министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков в своем Telegram-канале, отметив, что с 15 мая движение грузовиков возобновлено в обычном режиме.

Он рассказал, что решение было достигнуто в результате переговоров с Министерством инфраструктуры и развития Польши и руководством Люблинского воеводства.

«Забастовка, продолжавшаяся более 10 дней, причинила нашим перевозчикам и экспортерам значительный ущерб. Однако мы смогли найти решение и договориться о разблокировании движения. Я благодарен нашим польским коллегам за совместное решение и возвращение к выполнению положений «транспортного безвиза» и договоренностей по пропускной способности «Ягодин — Дорогуск», — отметил Кубраков.

4 мая в связи с протестами польских перевозчиков на пункте пропуска «Дорогуск — Ягодин» польская сторона приостановила оформление грузовиков на въезд и выезд.

В целях решения этого вопроса Украина приняла решение о временной остановке требования о наличии разрешений для польских перевозчиков, осуществляющих перевозку в Украину из стран ЕС. Это было одним из ключевых требований польских перевозчиков.

УНІАН По материалам:

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