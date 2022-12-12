Порты «Южный» и «Черноморск» возобновили экспорт продовольствия после обстрелов Одесчины — Finance.ua

Порты «Южный» и «Черноморск» возобновили экспорт продовольствия после обстрелов Одесчины Сегодня 11:45 — Энергетика

Порты «Южный» и «Черноморск» уже возобновили экспорт продовольствия после обстрелов войсками россии энергообъектов Одесчины, а порт «Одесса» пока не осуществляет грузовые операции.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на руководителя Администрации морских портов Украины Алексея Вострикова.

«Атаки врага на объекты энергетической инфраструктуры полностью обесточили и объекты критической инфраструктуры. Порты „Одесса“ и „Южный“ не имели возможности выполнять грузовые работы, а порт „Черноморск“ — частично. В настоящее время благодаря энергетикам, работающим 24/7, энергоснабжение постепенно возобновляется. Также используются альтернативные источники питания. Порты „Южный“ и „Черноморск“ выполняют грузовые операции. Порт „Одесса“, к сожалению, пока нет», — прокомментировал ситуацию Востриков.

По его словам, спрогнозировать, как будет складываться ситуация в дальнейшем, сложно, поскольку «имеем дело с врагом, для которого не существует принципов».

Что касается экспорта, добавил руководитель АМПУ, то «рф и до этого его тормозила, создавая проблемы с инспекциями в Босфоре, а отсутствие энергоснабжения, конечно, будет тормозить еще больше».

Как сообщалось, по «зерновому коридору» вывезено более 13,3 млн т украинской продукции в страны Азии, Европы и Африки.

17 ноября в Стамбуле Украина, Организация Объединенных Наций и Турции договорилась о продлении «инициативы по безопасной транспортировке агропродукции через Черное море» еще на 120 дней. Первое судно с украинским продовольствием в рамках «зерновой инициативы» вышло из порта Одессы.

Укрінформ По материалам:

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