Портфель вкладов Sense Bank через полгода после национализации увеличился на 29,7 млрд гривен — Finance.ua
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Портфель вкладов Sense Bank через полгода после национализации увеличился на 29,7 млрд гривен

Фондовый рынок
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Портфель вкладов Sense Bank через полгода после национализации увеличился на 29,7 млрд гривен
Портфель вкладов Sense Bank через полгода после национализации увеличился на 29,7 млрд гривен
Шесть месяцев назад, 22 июля 2023 года, государство в лице Министерства финансов приобрело в собственность 100% акций Sense Bank. За это время финучреждению удалось не просто стабилизировать работу, сформировать менеджмент, но и выйти на высокую динамику роста всех основных показателей бизнеса.
Самое главное достижение банка за эти полгода — восстановление доверия бизнеса и украинцев, что лучше всего иллюстрирует динамика роста портфеля пассивов. Только в первый день после национализации частные клиенты открыли в банке вкладов более чем на 300 млн грн, что вдвое больше показателей предыдущего дня.
В период с 21 июля 2023-го по 22 января 2024-го остатки средств на счетах юридических лиц Sense Bank увеличились на 121% до 48,6 млрд грн.
В целом остатки средств на счетах бизнеса и физических лиц выросли на 29,7 млрд грн до 95,4 млрд грн.
Sense Bank осенью прошлого года возобновил кредитование бизнеса по льготной госпрограмме 5−7-9% и сейчас активно финансирует предпринимателей. С момента присоединения к программе в октябре прошлого года кредитный портфель по программе вырос на 30%.
Постоянное обновление приложения Sense SuperApp и запуск новых важных функций для ФЛП в приложении помогли лишь за последние несколько месяцев прошлого года увеличить клиентскую базу физических лиц-предпринимателей на 2 тысячи.
Было возобновлено полноценное кредитование физических лиц по всем розничным программам. А в ноябре банк присоединился к льготной ипотечной программе єОселя, помогая украинцам приобрести собственное жилье в кредит до 20 лет по ставке 3% или 7% годовых.
В течение июля-декабря украинцы приобрели в мобильном банке Sense SuperApp ОВГЗ и военных облигаций почти на 3,3 миллиарда гривен, что составляет 63% от годового объема покупки гособлигаций в приложении банка физическими лицами.
Sense Bank успешно прошел оценку устойчивости Национального банка и по состоянию на декабрь 2023 года не нуждался в докапитализации и выполнял все обязательные нормативы. По предварительным расчетам, по итогам работы в 2023 году Sense Bank получит прибыль более 5 млрд грн.
По материалам:
Сенс Банк
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