Портфель вкладов Sense Bank через полгода после национализации увеличился на 29,7 млрд гривен — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Портфель вкладов Sense Bank через полгода после национализации увеличился на 29,7 млрд гривен Сегодня 15:11 — Фондовый рынок

Портфель вкладов Sense Bank через полгода после национализации увеличился на 29,7 млрд гривен

Шесть месяцев назад, 22 июля 2023 года, государство в лице Министерства финансов приобрело в собственность 100% акций Sense Bank. За это время финучреждению удалось не просто стабилизировать работу, сформировать менеджмент, но и выйти на высокую динамику роста всех основных показателей бизнеса.

Самое главное достижение банка за эти полгода — восстановление доверия бизнеса и украинцев, что лучше всего иллюстрирует динамика роста портфеля пассивов. Только в первый день после национализации частные клиенты открыли в банке вкладов более чем на 300 млн грн, что вдвое больше показателей предыдущего дня.

В период с 21 июля 2023-го по 22 января 2024-го остатки средств на счетах юридических лиц Sense Bank увеличились на 121% до 48,6 млрд грн.

В целом остатки средств на счетах бизнеса и физических лиц выросли на 29,7 млрд грн до 95,4 млрд грн.

Sense Bank осенью прошлого года возобновил кредитование бизнеса по льготной госпрограмме 5−7-9% и сейчас активно финансирует предпринимателей. С момента присоединения к программе в октябре прошлого года кредитный портфель по программе вырос на 30%.

Постоянное обновление приложения Sense SuperApp и запуск новых важных функций для ФЛП в приложении помогли лишь за последние несколько месяцев прошлого года увеличить клиентскую базу физических лиц-предпринимателей на 2 тысячи.

Было возобновлено полноценное кредитование физических лиц по всем розничным программам. А в ноябре банк присоединился к льготной ипотечной программе єОселя, помогая украинцам приобрести собственное жилье в кредит до 20 лет по ставке 3% или 7% годовых.

В течение июля-декабря украинцы приобрели в мобильном банке Sense SuperApp ОВГЗ и военных облигаций почти на 3,3 миллиарда гривен, что составляет 63% от годового объема покупки гособлигаций в приложении банка физическими лицами.

Sense Bank успешно прошел оценку устойчивости Национального банка и по состоянию на декабрь 2023 года не нуждался в докапитализации и выполнял все обязательные нормативы. По предварительным расчетам, по итогам работы в 2023 году Sense Bank получит прибыль более 5 млрд грн.

Сенс Банк По материалам:

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