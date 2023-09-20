Портфель авалированных ПУМБ векселей достиг отметки в 850 млн грн — Finance.ua
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Портфель авалированных ПУМБ векселей достиг отметки в 850 млн грн

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Портфель авалированных ПУМБ векселей достиг отметки в 850 млн грн
Портфель авалированных ПУМБ векселей достиг отметки в 850 млн грн
Портфель авалированных ПУМБ векселей достиг рекордных 850 миллионов гривен, а его общий прирост по сравнению с предыдущим периодом составил более 30%. Банк по-прежнему остается одним из лидеров на рынке вексельных операций и занимает второе место среди банков по их объему.
Портфель выданных авалей ПУМБ можно условно разделить на две группы — «налоговые» и «аграрные» вексели. Большую часть портфеля составляют вексели, предоставленные агропроизводителям для приобретения и оплаты основных средств, необходимых для проведения посевной кампании. Услуга по авалированию таких векселей уже много лет позволяет как малым фермерским хозяйствам, так и крупным агрохолдингам удобно расплачиваться с дистрибьюторами ведущих мультинациональных компаний, поставщиками семян, удобрений и средств защиты растений на условиях отсрочки платежа. Используя вексельную схему расчетов, аграриям предоставляется возможность финансировать весенние закупки до 100% от стоимости товара и погашать их осенью. При этом для покупателя это даже более выгодно, так как стоимость операции аваль векселя стоит в 5−6 раз меньше, чем стандартный банковский кредит.
Напомним, в настоящее время ПУМБ сотрудничает с большим количеством мировых производителей семян и средств защиты растений, таких как «Syngenta», «Bayer», «Sumi Agro», «BASF», «Lidea» и другими, которые активно используют в расчетах авалированные банком вексели, что только увеличивает интерес аграриев к этому инструменту.
Более подробно ознакомиться с услугой авалирования можно по ссылке.
По материалам:
ПУМБ
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