Porsche вышел на Франкфуртскую биржу: это одно из самых больших IPO в истории Европы — Finance.ua

Porsche вышел на Франкфуртскую биржу: это одно из самых больших IPO в истории Европы Сегодня 17:21 — Фондовый рынок

Porsche вышел на Франкфуртскую биржу: это одно из самых больших IPO в истории Европы

Немецкий производитель автомобилей Porsche провел публичное размещение акций (IPO), выйдя на Франкфуртскую фондовую биржу — торги стартовали под тикером P911 в четверг, 29 сентября.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что мажоритарный владелец концерна — Volkswagen — выставил на IPO 12,5% акций Porsche, получив за них 9,4 млрд евро.

При этом общая капитализация компании — 75,2 млрд евро, что делает это размещение одним из крупнейших в истории Европы.

Как отмечает Reuters, это самое большое размещение в Германии после Deutsche Telekom в 1996 году.

Акции Porsche в четверг стабильно дорожали после размещения — стабильный старт состоялся даже вопреки слабым фондовым рынкам, поскольку они готовились к ожидаемым данным об инфляции в Германии.

В Volkswagen заявили, что нестабильность рынка была причиной, почему менеджеры фондов остро нуждались в стабильном и прибыльном бизнесе, таком как Porsche AG, чтобы инвестировать в него.

«Porsche был и остается жемчужиной концерна Volkswagen», — сказал Крис-Оливер Шикентанц, главный инвестиционный директор компании Capitell.

Столкнувшись с десятками миллиардов затрат на радикальный переход в сторону электромобилей и нового программного обеспечения, руководители Volkswagen долго обдумывали размещение Porsche на бирже. Руководители надеялись, что такой шаг поможет собрать крайне необходимые средства и увеличить стоимость Volkswagen.

Во время первоначального размещения было продано до 113,875 млн привилегированных акций Porsche AG без права голоса.

«Доходы от IPO обеспечат Volkswagen значительно большую финансовую гибкость в рамках его трансформации в направлении электромобильности и цифровизации», — заявил финансовый директор VW Арно Антлиц.

Кроме того, выход Porsche AG на биржу также усиливает влияние на нее семьи Порше-Пиех, которая получит контроль над блокпакетом акций компании: 25% + 1 акция.

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Економічна Правда По материалам:

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