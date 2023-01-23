Porsche предложит современные мультимедийные системы для своих подержанных автомобилей — Finance.ua
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Porsche предложит современные мультимедийные системы для своих подержанных автомобилей

Технологии&Авто
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Porsche предложит современные мультимедийные системы для своих подержанных автомобилей
Porsche предложит современные мультимедийные системы для своих подержанных автомобилей
Porsche решили предложить клиентам современные мультимедийные системы, которые можно установить в старых моделях компании.
Подробности рассказали на сайте Carscoops.
Информационно-развлекательные системы со временем стареют. Привычных для современных пользователей технологий не встретить в подержанных автомобилях.
Чтобы решить эту проблему, в Porsche создали модифицированный сенсорный экран Classic Communication для классических спорткаров 911 и оригинального 986 ​​Boxster. Также предусмотрены варианты для моделей 987 Boxster/Cayman и кроссовера Cayenne.
Система Classic Communication Plus для Cayenne 2003-2008 годов выпуска шире стандартной системы и имеет аппаратные клавиши с обеих сторон экрана. Устройство оснащается 7-дюймовым сенсорным экраном с возможностью подключения гаджетов через Bluetooth, поддерживает Apple CarPlay и Android Auto.
Porsche разработала разные версии Classic Communication Plus для Европы и Северной Америки. Продаваемые в Европе устройства оснащены цифровым радио DAB+, а другая версия — спутниковым радио SiriusXM.
Также есть бортовой компьютер, а в моделях 911, Boxster и Cayman предусмотрена возможность сохранять личные настройки для таких функций, как освещение, стеклоочистители, климат-контроль и замки дверей. Стоимость систем в Европе начинается с 1645 долларов.
По материалам:
Телеканал 24
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