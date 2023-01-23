Porsche предложит современные мультимедийные системы для своих подержанных автомобилей — Finance.ua

Porsche предложит современные мультимедийные системы для своих подержанных автомобилей Сегодня 04:38 — Технологии&Авто

Porsche предложит современные мультимедийные системы для своих подержанных автомобилей

Porsche решили предложить клиентам современные мультимедийные системы, которые можно установить в старых моделях компании.

Подробности рассказали на сайте Carscoops.

Информационно-развлекательные системы со временем стареют. Привычных для современных пользователей технологий не встретить в подержанных автомобилях.

Чтобы решить эту проблему, в Porsche создали модифицированный сенсорный экран Classic Communication для классических спорткаров 911 и оригинального 986 ​​Boxster. Также предусмотрены варианты для моделей 987 Boxster/Cayman и кроссовера Cayenne.

Система Classic Communication Plus для Cayenne 2003-2008 годов выпуска шире стандартной системы и имеет аппаратные клавиши с обеих сторон экрана. Устройство оснащается 7-дюймовым сенсорным экраном с возможностью подключения гаджетов через Bluetooth, поддерживает Apple CarPlay и Android Auto.

Porsche разработала разные версии Classic Communication Plus для Европы и Северной Америки. Продаваемые в Европе устройства оснащены цифровым радио DAB+, а другая версия — спутниковым радио SiriusXM.

Также есть бортовой компьютер, а в моделях 911, Boxster и Cayman предусмотрена возможность сохранять личные настройки для таких функций, как освещение, стеклоочистители, климат-контроль и замки дверей. Стоимость систем в Европе начинается с 1645 долларов.

Телеканал 24 По материалам:

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